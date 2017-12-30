中國軟實力(00139-HK)售林肯道1號予未來世界金融(00572-HK)

中國軟實力(00139-HK)公布，公司之全資附屬公司WinseyEnterprisesLimited作為賣方，向未來世界金融控股(00572-HK)直接全資附屬公司出售GoodviewAssetsLimited，及銷售貸款約4281.4萬港元)。建議出售事項之代價為2.6億港元，償付方式為未來世界金融控股於完成時按每股0.145元發行新股，發行價較昨日收市價折讓約59.72%。

GoodviewAssetsLimited現時持有位於香港九龍林肯道1號之該物業。該物業為三幢建於長方形地盤上之3層高排列連接式屋宇，登記地盤面積為10,656平方呎，於2008年落成並於2014年翻新。該物業目前作住宅用途，於本公告日期不受任何租約規限。於2017年11月30日，該物業之未經審核賬面值為3.3億港元。

預期集團將自建議出售事項錄得收益約6923.6萬港元，此乃根據代價；銷售貸款之賬面值；GoodviewAssetsLimited於2017年22月30日之未經審核資產淨值約1.478億港元；及有關建議出售事項之估計交易成本計算得出。集團將錄得之建議出售事項實際收益有待審核。由於代價將透過配發及發行代價股份支付，故公司不會自建議出售事項收取任何所得款項淨額。

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