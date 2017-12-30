美股盤後─尾盤賣壓加速 道瓊收低118點 S&P 500今年上漲約20%

週五，今年最後交易日，美國股市收低，尾盤賣壓加速進場。但主要指數仍接近本月所創的歷史高點。

美國股市今日開盤走高，但隨後回檔下滑，未能守住早場漲勢。

S&P 500 仍創下自 2013 年以來，漲幅最大的一年。該指數今年上漲 20%，科技股與消費股為表現最佳類股。



道瓊工業平均指數收低 118.29 點或 0.48% 至 24719.22。

Nasdaq 指數收低 46.77 點或 0.67% 至 6903.39。

S&P 500 指數收低 13.93 點或 0.52% 至 2673.61。

費城半導體指數收低 13.25 點或 1.05% 至 1253.05。

近來，因降稅預期，美國股市大幅上漲。上週，道瓊工業平均指數與 S&P 500 連續第五週上漲，川普總統於上週五簽署法案，將公司稅由 35% 降低至 21%，帶來利多。

黃金與原油週五擴大近來的漲幅。

2 月黃金收高 0.93% 至每盎司 1309.30 美元。黃金今年上漲 13.68%，創 2010 年以來，最大年度漲幅。

美國原油期貨收於每桶 60.42 美元，二年半以來，首度收盤突破 60 美元。今年上漲了 12.5%。

銅價收低 0.2%，本週初則一度上漲至近四年高點。銅價今年大漲 31.7%，創 2010 年以來漲幅最大的一年。

美元指數接近 92.23，創 9 月 25 日以來低點。

週四，道瓊工業平均指數今年第 71 次創新收盤高點，本週小幅上揚。

以總報酬率而言 -- 包含股利，S&P 500 今年每個月均上漲，為史上首次。

以月為基礎，道瓊創下自 1959 年以來，首度連續九個月月線上漲走勢。S&P 500 則創下自 1983 年以來，首度連九個月月線上漲走勢。