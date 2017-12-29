脫歐不確定性影響 英國2017國內併購交易額大增近一倍

路透社報導指出，根據湯森路透數據顯示，由於企業選擇「增強實力」以抵禦英國脫歐不確定性，今年英國國內併購活動大幅成長近一倍。

數據顯示，今年英國國內併購交易金額暴增至 680 億美元，2016 年為 343 億美元，交易件數由 1,480 件增至 1,681 件，為 2008 年以來最高。



出現此一數據的背景，則是今年英國脫歐談判進展不順，雙方談判尚未為企業提供有關英國與歐洲未來關係的能見度。



英國企業高層也很關注美國總統川普的動作，他的諸多決定都在全球各地對企業造成影響。



瑞生國際律師事務所 (Latham & Watkins) 駐倫敦併購合夥人 Nick Cline 表示，2017 年初，對於併購市場將發生些什麼存在諸多疑問，因為英國脫歐和美國新總統在全球引發不確定性，且環境不確定性成為了一些交易的動力，而非抑制併購活動。



Nick Cline 指出，英國和歐洲有很多企業看到了格局的變化，因而甚至將更多精力集中在做那些能幫助他們成為明日領袖的事情上。



數據顯示，國內併購交易躍升，與外資在英國的併購以及英國企業對外併購的規模下滑形成對比。外資在英國的併購規模下滑 12.9% 至 1,151 億美元，英國企業對外併購減少 9.4% 至 1,125 億美元。



這意味著，有英國參與的整體併購規模下滑 0.7% 至 3,750 億美元。數據顯示，這樣的降幅比全球併購交易下滑 1.4% 至 3.5 兆美元來得溫和。



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