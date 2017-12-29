聯廣1/2起上市前競拍 底價47.3元 1月下旬掛牌

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 將於明年 1 月下旬掛牌上市，配合初次上市前公開承銷，辦理現增發行新股 6500 張，其中 4680 張採競價拍賣，競拍從明年 1 月 2 日起至 4 日止，競拍底價每股 47.3 元，每標最低 1 張、最高 672 張，以價高者優先得標，預計於 1 月 8 日開標。

聯廣於去年 11 月登錄興櫃，業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈的中下游，為本土營收最高的大型綜合廣告代理商，集團分為媒體事業、廣告事業、公關事業及會展與特展等四大事業體，營收占比分別為 36%、33%、5% 及 6%，為國內首家以文創事業申請上市的廣告傳播文創公司。

為加速建構完整的傳播產業平台，聯廣於去年 8 月併購台灣會展策展公司光洋波斯特，作為集團發展另一具引擎，該公司為國內少數可籌劃電腦展、資訊月展等大型展覽的廠商，除深耕大中華區會展市場外，足跡也跨入美國 SEMA 等展與法國 BATMAT 等。

聯廣集團執行長程懷昌表示，明年將再度啟動購併，購併對象可分兩大方向，包含聯廣目前既有的廣告、公關與數位等服務，以及目前沒有的媒體等服務，將一步步讓聯廣整合文創產業上下游，成台灣最大的文創舞台。

聯廣前三季合併營收為 17.54 億元，與去年同期相近，毛利率 24.83%，年減 1.64 個百分點，營益率 4.82%，年增 1.26 個百分點；稅後純益 6819.7 萬元，年增 52.15%，每股純益 2.27 元。