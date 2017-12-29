SM廠齊步漲 國喬股價創17年新高、台化攀6年高點

受惠國際油價維持高檔，塑化類股今 (29) 日一片紅通通，塑膠指數成為表現最亮眼的族群指數、上漲超過 1.7%，其中又以 SM 廠台化 (1326-TW)、台苯 (1310-TW) 與國喬 (1323-TW) 漲勢最強勁，盤中勁揚約 3%。

除走勢強勁外，3 家 SM 廠股價也紛紛創波段或近年來新高，台苯寫下今年 6 月以來新高、台化攀 2011 年 7 月以來高點，國喬則是創 2000 年 4 月以來新高。

台化表示，目前整體社會庫存偏低，需求暢旺，在油價蠢蠢欲動的情況下，市場回補庫存意願濃厚，但庫存不高，使庫存回補不太容易。

展望明年首季，台化認為，目前 1 月營收看穩，2 月營收恐受到農曆春節影響，預期明年首季營收表現將不如本季亮眼，但營收差距不會太大，對於明年首季營運仍樂觀看待，惟油價為變動性的關鍵因素，因此明年第 2 季營運狀況目前尚不明朗。

國喬則是樂觀看待明年首季展望，國喬表示，目前 SM 報價有下滑趨勢，ABS 則是近期需求開始轉弱，但在產品循環築底後，明年首季可望再向上，不過，受到農曆春節假期影響工作天數，預估明年首季營運表現將與本季相近。

國喬指出，SM 明年中國新增產能不多，且有些到下半年才會開出，對市場影響不大，預期明年 SM 供需狀態健康、供給緊俏，惟明年 2 月中國對台韓美 SM 反傾銷初步裁定出爐，SM 市場可能面臨重整，此為其中最大變數；而 ABS 今年可說是近幾年來最好的一年，國喬指出，今年 ABS 上下游表現均相當不錯，明年審慎樂觀，預期將比 SM 供需更為緊俏。