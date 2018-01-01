親子樂遊》入住白色世界　從零開始雪上滑行

文●林淑慧

寒假將至，除了過年團聚，還可帶孩子去哪裡玩？《alive》推薦一站式滿足的親子旅遊方案，一個定點免去爸媽的煩惱，全家出遊不再趕車換飯店，讓小孩從玩中學，把寒假當成一段親子共享的學習旅程。

坐著纜車前往山頂，7 歲洪子鈞興奮望著白雪皚皚，不一會兒，站在山頭滑向壯闊雪地，享受樹林間滑行快感；腳步平穩的他，到達定點後順利停下，澳洲籍教練點了點頭，稱許他的姿勢滿分。這裡是北海道 Sahoro 滑雪度假村。很難想像，3 天前才造訪的洪子鈞，還是個滑雪新手。

近年滑雪度假村推出一價全包方案，適合親子在寒假來場冰雪假期體驗。例如，位於黑龍江大興安嶺深處的亞布力，擁有亞洲最長的初學者滑道；北海道的 Sahoro 度假村，則有得天獨厚的粉雪…… 均與法國國立滑雪學校合作，提供分級分齡的兒童滑雪課程，「讓不會滑雪的小孩，3 天就上手！」洪子鈞的媽媽、親子教養作家 Choyce 說。

高山滑雪是需要高度協調性的全身運動，考驗對關節的運用和控制，也需要很好的平衡感。「打球很容易累了就放棄，但滑雪不一樣，坐纜車到山上，非得自己滑下來不可，」Choyce 說，對小孩而言，滑雪比其他運動更能「挑戰自己的恐懼，練成了也更有成就感。」 3 年前，決定讓沒有滑雪經驗的姊弟倆（當時姊 9 歲、弟 7 歲），跟著澳洲教練從頭學起。

讓孩子自己克服障礙

光是穿著雪板在雪地裡練習走路，就讓他們吃足苦頭，洪子鈞甚至曾哭著說「害怕」，一度想放棄。跟著教練一個口令一個動作，在林間雪地穿著雪板練習走路，洪子鈞一度失去平衡感跌倒，在鬆軟雪地裡掙扎起身。在 G.O.（Gentle Organizer）協助下，好不容易站起身子的他，已落入後段班；但他仍重新調整腳上的雪板，在雪地裡奮力前行，終於跟上進度。

下一步，跟著教練學如何在雪地裡滑行。「舉起雙手，像小飛俠一樣飛行。」澳洲教練逐一解說滑行要訣，讓小朋友實地演練；平衡感好的小孩，則能進入樹林玩起老鷹捉小雞的遊戲。堅持訓練換來好成果，3 天後，姊弟倆已能搭纜車上山，再依序滑下山來，享受滑雪快感。度假村還特別準備了紀念獎牌，讓學會滑雪的他們，更有了滿滿的成就感。

3 年來，Choyce 不間斷的安排每年一次回到 Sahoro 滑雪度假村之旅，讓小孩有系統的上分級滑雪課程。今年甚至還參加村外冰湖釣魚，在冰湖等上 3 小時才釣到魚，藉此培養小孩的耐心。「當媽媽放手，孩子才能自己站起來，學習克服障礙，往前滑行。」Choyce 說，這是滑雪和其他運動的最大不同，也讓她和孩子從中體會成長的真諦。

小檔案》Club Med 滑雪度假村

適合對象：4 歲以上

培養能力：滑雪技能、外語能力

建議天數：5 天 4 夜起

費用：成人每人 51,000 元起，4 歲以上兒童 27,700 元起

網址：www.clubmed.com.tw

地點：日本 Sahoro、Tomamu；中國亞布力、北大壺

註：須自備雪衣、雪帽及手套，滑雪標準配備可於滑雪場租用

來源：《商業周刊》 1572 期

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