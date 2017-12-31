強信-KY：2018年獲利大跳升

【撰文／陳子榕】

強信 (4560) 產品包括縫前配件、工業縫紉機用刀類產品、自動化產品等，直接供貨工業縫紉機品牌廠以及售後維修市場，客戶包括 JUKI、brother、PFAFF、高林股 (1531) 等全球知名縫紉機原廠，產品銷往全世界 40 多個國家。

強信於 2011～2015 年啟動第一波五年計畫， 1 、建立前段精鑄製程，以往供應商在廣東等地，往來耗時，精鑄製程導入後可有效省下後段機加工成本； 2、切入自動化裝置市場，目前其營收已佔逾 8％； 3、 基於客戶群擴大、產品線增加，因而斥資蓋資材大樓。

強信未來成長重要動能，集中在自動化裝置部分，目前每月裝置出貨套數約 2500 套，且基於成衣廠自動化需求有增無減，目前裝置產品於客戶端反應佳，後續採購量看增下，已於萊州廠預留 1300 平方米擴廠空間，預計 2017 年底前完工，完工後最大月產能可增加 2500 套，較目前出貨規模大上 1 倍。

預期 2017 年營收估增約 20％，EPS 有機會站穩 3 元以上、優於去年；2018 年，推出數款自動化裝置，預計明年逐步發酵。 強信 - KY 前三季合併獲利 1.44 億元，每股稅後 2.34 元。

來源：《萬寶週刊》 1261 期

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