擴建全球航線布局 陽明成立泰國子公司

陽明海運 (2609) 看好東南亞經濟發展且同時配合政府新南向政策，將成立子公司陽明泰國並於 2018 年 1 月 1 日起正式營運，首任總經理由陽明海運代表陳鈞淵擔任。

隨著東南亞市場貨量穩健成長，各航商均積極強化航線配置，透過區域網絡連結與整合，深化各運輸環節以提高航商附加價值及經濟效益；陽明海運看好泰國未來發展潛力，近年持續升級大型船舶靠泊泰國碼頭，並積極與區域型航運公司交換艙位，提升船舶運能，擴大自有轉運網絡。



陽明指出，成立陽明泰國不僅可整合周邊區域業務，更有助於該區進出口及轉口業務的發展與強化。未來配合港口佈建之長期發展策略及同步化資訊平台，將提供全球客戶更完善、更密集的運籌服務網絡。



陽明海運透過自營與聯營方式，每週於泰國部署美東直靠航線 EC5、美西北直靠航線 PN2、美西南直靠航線 PS2、遠歐線直靠航線 FE5、中國快線 CT2/CTS 靠泊蘭加鎊 (Laem Chabang)、東南亞快線 SEA5 靠泊曼谷 (Bangkok)、日本線 JTC 與中國快線 CT3 雙靠蘭加鎊 Laem Chabang 及曼谷 Bangkok；另透過換艙方式提供 AAA/ITS/JTX/RSZ 等航線服務。除直靠服務，泰國貨儎亦可搭配支線船轉運至高雄、新加坡銜接母船，連結陽明海運的全球航線網。



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