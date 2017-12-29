銅價飆升＋電動車帶動需求 金益鼎明年EPS有望重返2元關卡

受惠全球經濟同步成長，以及中國環保法規趨嚴影響，今年來銅價漲幅逾 30%，貴金屬資源再生科技廠金益鼎 (8390) 有望受惠，加上電動車銷量快速成長，帶動對銅需求增加；法人認為，在銅價持穩上升，且天津子公司投入新業務，有望成集團金雞母，看好金益鼎 2018 年毛利率可達 10.5%，EPS 有望重返 2 元。

根據 IEK 統計，預估未來幾年全球電動車銷售量將快速成長，2020 年市場規模更有望達 1,211 萬台，提升對銅整體需求。舉例來說，一台電動機車需使用 6 公斤銅，全球一年約有 5000 萬輛機車，將成為對銅的新增潛在需求，有望再推升銅價走揚。



金益鼎表示，前幾年受銅、金價下跌影響，產能利用率較低、營業成本升高，但台灣母公司仍獲利，惟受轉投資的榮鼎虧損拖累，使近年獲利不如預期。然而，自 2016 年第四季起，銅、金價出現觸底反彈，不僅產品售價提升、產能利用率增加，營收及毛利率也逐漸走揚，業績及獲利出現轉機。



而天津榮鼎子公司除了原本生產粗銅業務外，今年更新增投入銅污泥處理及陽極泥煉金，可望增加未來獲利；伴隨銅、金價的上揚，以及產能利用率提升，預期 2018 年榮鼎業績及獲利將大躍進，可望成為金益鼎的金雞母。







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