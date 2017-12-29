趕年底成交 房仲業統計12月成交量月增9.6%

房仲業住商機構統計，該集團今年全台 12 月全體系交易量，和今年 11 月相比，量增 9.6%，整體交易維持平穩狀態，各區域表現上，北市增 7.6%，新北增加 6.5%，桃園量增 32.2%，台中增加 13.9%，台南增加 7.8%，高雄減少 1.4%，本月以桃園市表現最亮眼，交易量大增 3 成，高雄市則是唯一量縮的區域。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨指出，年底是傳統購屋旺季，自用客戶帶動交易量提升，不過因為價格仍處在震盪之中，觀望氣氛濃厚，也讓買氣並未大爆發。

住商機構統計顯示，12 月全台交易狀況與上個月相比，量增 9.6%，其中以桃園市量增 32.2% 最強，唯一量縮 1.4% 的高雄市敬陪末座。徐佳馨分析，目前買方對於買房概念不是怕買不到，而是怕沒有買在最低點，因此許多建商順勢推出讓利案，中古屋市場也跟著大吹讓利風，降價求交易量，桃園市近年不論福利政策、建設等，話題不斷，推案量也大，價格相對雙北低，11 月雖然交易量略有下滑，但觀望已久的買氣在今年最後一個月展現。

反觀高雄市，連續兩個月交易量下滑，雖然每個月減少的幅度不大，不過跟其他五都相比買氣顯得欲振乏力，徐佳馨表示，高雄市近期推案不斷，今年還出現搶照潮，不過大多聚焦在高級住宅，讓利案相對少，因此買氣不易提升。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，不動產市場盤整歷經 3 年，各區域價修幅度已有限，除了零星因為資金需求、或取得成本低的物件可以有大幅讓利空間外，大部分房價可議空間已達緊繃，除此之外，雖然美國今年升息 3 次，市場推測明年台灣會跟進，不過就算跟進升息，也應該是微幅緩升，對房市衝擊有限，因此推估不動產市場交易量維持平穩緩增的狀態。