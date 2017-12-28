皇普新經營團隊進駐 預計一年至少推出一案

皇普 (2528) 新經營團隊進駐後，預計一年至少推出一案，並將在北中南積極獵地，以期有穩定獲利回饋股東。

該公司已斥資 9 億元在桃園市購地，明年第三或第四季將在桃園市推出第一個建案。今年 7、8 月間，寶佳機構副董事長林家宏及興展建設董事長蘇永平等人，以和築投資、遠安投資等名義，透過公開收購案，買下皇普約六成股權，正式入主皇普，並推選蘇永平擔任皇普建設董事長。



皇普今日舉行法說，發言人財務部經理許連晉指出，該公司新的經營團隊接手後，手中仍在進行的建案，主要是翡翠森林一至三期，該公司依投資比例，可認列 10% 的營收及獲利，而皇普原本的大股東、國揚建設可認列 60%。



翡翠森林一至二期，主要是餘屋銷售，目前的進度是開發到第三期，第三期是推預售屋。第一期計有 92 戶，只剩 35 戶待售，待售金額是 9 億元；翡翠森林二期是



87 戶，已售 11 戶，待售 76 戶，可售金額 23 億元；翡翠森林三期採預售，有 22 億元可銷售，皇普在這三期建案的投資占 10%。



許連晉表示，該公司新經營團隊在北中南積極尋找及取得具競爭性土地，11 月公告購入桃園市龜山區樂捷段二筆土地，面積 1,390 坪，可建坪數 1.2 萬坪，已規劃興建住宅大樓，預計明年下半年會開工，第三季或第四季正式推案。



許連晉表示，皇普建設的經營理念，賣的不是個屋子，而是家的概念，未來計劃與知名設計師合作，規劃設計適合自住的房型，提供消費者理想的家。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』