ETF證券：2018黃金將牛氣沖天 漲至1445美元或不是夢

ETF 證券投資策略主管 Goldwell Gold 在週四 (28 日) 發佈報告指出，2018 年，黃金的價格範圍可能在 1445 美元到 1070 美元之間，漲跌取決於新一年的 3 種情景。

Gold 表示，鑒於目前估值水準不斷上升，不確定性上升，資產相關性以及全球波動率低的背景，黃金的避險需求可能會繼續上升到 2018 年。

FX168 財經網報導，針對 2018 年黃金走勢，Gold 描述了可能會出現的 3 種情景：

第一種情景，在看漲的情況下，2018 年黃金可能上漲至 1445 美元，主要受到高通膨、美國聯準會 (Fed) 等待確認經濟復甦以及投資人對 Fed 資產負債表減少 (縮表) 的擔憂支撐。

第二種情景，在看跌的情況下，黃金可能下跌至 1070 美元，主要來自 Fed 的更強硬的壓力，並且在新的一年積極縮減資產負債表等不利因素。

第三種情景，ETF 證券認為基本情況要求明年 Fed 升息 3 次，美元升值，通貨膨脹率更快升至 2.6%，這可能導致金價在 1250-1300 美元間徘徊。

就美國通膨而言，ETF 證券預計 2018 年 6 月上調至 2.4%，2018 年 12 月上漲 2.6%。Gold 表示，這些水準對 Fed 來說可能會令人不安，但鑒於政策和價格反應的滯後，Fed 明年可以會做些什麼來阻止它。

現貨黃金走勢

白銀是在 2018 年也是需要觀察的金屬。根據 ETF 證券的資料，白銀預計將成為 2018 年表現最好的品種，該公司預計到 2018 年中期白銀價格將上漲至 19 美元 / 盎司，然後回落至 18 美元 / 盎司。

報告指出，明年對白銀的需求依然強勁，主要受太陽能電池板日益普及的推動。太陽能電池板對白銀的需求是白銀工業需求的一個不斷增長的部分，預計 2018 年將達到創紀錄的水準。美國 2016 年的太陽能產能增長 95%。國際太陽能的使用可能會刺激氣候控制和印度和中國不斷增長的能源需求的增長。

白銀現貨走勢

對於鉑金來說，預計會在中國汽車需求支持下出現反彈，中國新的排放法規將於 2018 年生效，同時南非經濟也將改善。

Gold 表示，明年鉑金可能再次被投資者忽視。儘管創出歷史新高，創紀錄的看漲情緒以及吸引人的基本因素，但散戶投資者今年仍未接受鈀金。但如果散戶投資者轉而開始進入鈀金市場，價格可能走高，創造新的一輪的漲勢。