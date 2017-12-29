〈2018投資雷達〉中國面板產能開出牽動供需 Q1價格穩定 Q3供需最緊

大尺寸面板價格近來持續走跌，WitsView 副總邱宇彬指出，2017 年大尺寸供給比需求約多出 4.5%，預估 2018 年將增加 0.7 個百分點至 5.2%，整體仍是平衡狀態，但是中國面板廠新增產能開出，將牽動各季供需，預估首季供需相對鬆，第 3 季將是全年最緊的季度，價格上可望在首季底趨於穩定。

面對中國面板廠新產能威脅，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 一致認為，10.5 代線新產能須有較長時間的學習曲線。

邱宇彬表示，2018 年中國面板廠將新增 3 條全新產線，包括中電集團有 2 條，分別是咸陽的 8.6 代線預計 1 月開出，第 3 季還有成都的 8.6 代線，另外，京東方合肥的 10.5 代線預計 3 月開出，這條全球第 1 條 10.5 代線更是市場關注的重點，在生產上何時可以趨於穩定，將對原本由台灣及韓國主導的產品造成影響。

他預期，在京東方 10.5 代線的良率提高下，對下半年的市場供需及大尺寸面板價格的影響將加大；目前預計第 1 季底量產，第 2 季爬坡，順利的話在第 3 季產能起來，因為適逢市場旺季，將會影響供需，如果產能順利拉升，供需將會較鬆，如果沒有拉升，供需則會緊。

邱宇彬指出，目前推估大尺寸面板第 1 季供需相對鬆，第 2 季好一些，第 3 季可能是全年最緊，關鍵在於京東方的產能及良率情況，第 4 季供給會再鬆一點。

在價格上，預期最快在第 1 季底電視面板價格可望持平，第 2 季價格較首季穩定，第 3 季則要看京東方的產能狀況；至於筆電面板，2018 年供過於求將較明顯；手機面板部分，首季相對淡，第 2 季在全螢幕帶動下需求回升，下半年進入旺季銷售。

面對中國 10.5 代線新產能將開出的威脅，面板雙虎則認為，全新產線的學習曲線較長，且各有應對策略；友達董事長彭双浪先前就釋出對 2018 年的面板供需看法，認為仍可維持平衡，每年的 10-11 月都在談隔年全年的供應，目前看起來供需平衡，客戶需求不錯，友達也看到供需不錯的情形。

友達 2017 年前 3 季稅後純益 266 億元，每股純益 2.93 元，法人推估全年每股純益可望挑戰 10 年來高點；彭双浪對第 4 季審慎樂觀，2018 年第 1 季訂單能見度高，友達還是非常忙，絕對有春燕。

群創預估 2017 年第 4 季大尺寸出貨量持平，平均銷售單價 (ASP) 季減約 5%，中小尺寸出貨量季減 7-9%，但 ASP 季增 7-9%，在買下鴻海 (2317-TW) 路竹 LTPS 廠設備，路竹 G6 LTPS 產線加入後，全球面積占有率可望從 2% 增加到 8%。

群創表示，2017 年是整機製造元年，包括電視組裝都逐步在做，同時跟很多客戶洽談代工組裝，包括集團內部及外部模組客戶，預期 2018 年第 1 季會有穩定的量，未來將持續做下去。

群創指出，整機製造目前單月 1-2 萬台出貨量，並未達成先前單月 10 萬台目標，但 2018 年第 1 季將有明顯提升，目標是每月都達 10 萬台，下半年目標則是每月 40-50 萬台。

群創認為，中國 10.5 代線新產能開出，但須有較長時間的學習曲線，另外，8.5 代線新產能開出，則會影響中小尺寸產品的布局，因此，出海口相當重要，將朝系統整機製造商發展，建構供應鏈穩定出海口。