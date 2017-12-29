〈2018投資雷達〉投資聚焦4大產業趨勢 指數可望溫和上漲

鉅亨網記者許雅綿 台北 2017年12月29號10點1分

台股 2017 年年末拉尾盤，法人分析，盤面焦點轉向 2018 年開年表現，在企業獲利成長帶動下，看好包括移動通訊、汽車電子、高速運算、物聯網等 4 大產業趨勢發展，可望推升台股緩步走揚。展望後市，基金經理人多看好台股可望持續溫和上漲。

富蘭克林華美投信表示，今年科技股走勢領先獲利，前波修正是標準的漲多回檔，分析上市公司獲利表現，今年以來平均獲利成長 9.6%，預估未來若國際股市回穩，加上企業獲利帶動，將為台股增添挑戰高點的新動能。

至於評價面部份，目前台股股價淨值比 1.74 倍，位在歷史區間 1 至 2.6 倍中間，指數修正再拉開評價空間，加上上市股票現金股息殖利率僅約 3.8%，高殖利率也有助吸引外資回籠。

展望後市，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股明年第一季續受缺貨漲價題材帶動，第二季可能面臨資金調節與蘋概股變數，待第三、四季重拾動能，預估將呈現溫和上漲格局。

投資策略上，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，目前處於景氣循環擴增階段，布局上可參考基本面與股價評比，其中電子供應鏈相關族群表現仍相對亮眼。

周書玄表示，根據 IEK 預估，台灣半導體受人工智慧、物聯網帶動，2018 年整體產值可望達 2.6 兆元，成長 7.1%。看好在半導體框架下，包括移動通訊、汽車電子、高速運算、物聯網等 4 大產業趨勢，將帶旺台灣科技股表現。

廖哲宏也提醒，投資人接下來須留意的是，國際殖利率走揚對價值投資的影響，及市場對 iPhone X 銷量預期是否過度悲觀。2018 年操作難度升高，但不用過於拘泥於指數位置，在經濟基本面無轉弱跡象的同時，建議把握時機建立部位，期待開年行情到來，選對股仍是關鍵。