【華冠投顧】美股仍高檔震盪、油價為上漲動能-鍾騏遠分析師



1) 美股盤後：

新一輪的經濟數據指出，芝加哥的採購經理人指數，12 月份上揚 67.6，高於 11 月份 63.9，也高於預的 62，表示企業仍看好未來的經濟表現。而失業率維持在 24.5 萬人，小幅高於預期的 23.9 萬。整體而言，美國經濟在第四季，仍舊維持溫和成長的腳步。

而國際油價上漲之後，推升美國能源類股續強表現，代表類股獲利可望持續攀升。另外，升息有助於經濟成長和代款需求，銀行類股也持續溫和上揚。目前三大指數在 10 日線之上游走，今晚將來到 10 日線的扣抵發動點，因此指數上漲與否，將影響後續美股短期表現。

2) 盤前叮嚀：

大盤在昨天正式反轉之後，接下來的攻擊態勢不能減弱。必須持續向上成長，才能跟的上季線扣抵向上跳升的走勢。由於昨天傳產類股都出現帶量買盤，估計今天開高之後，就會產生震盪。而電子族群可望受到資金輪動的效應，預期將可望出現帶量買盤。

法人昨天多數著墨的類股有：食品、紡織、造紙、鋼鐵、航運、玻纖、TYPE-C、網通、車用、MOSFET 等。而加權指數是否強勢，就看指數何時站上季線。若元月第一天交易日就站回季線的話，大盤就有機會在一月份挑戰前波高點。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

