盤前財經大事搶先讀2017年12月29日

今日操盤前瞻

法說：台開、華義、百和興業

南韓 12 月 CPI

美國 12 月 22 日當週 EIA 原油庫存

德國 12 月 CPI

立院明本會期最後一次院會 金融監理沙盒可望完成三讀

金融科技發展與創新實驗條例草案（監理沙盒法案）28 日進行朝野協商，金管會依據民進黨團建議，新修草案內容，其中，除了民進黨立院黨團總召柯建銘最在意的洗錢防治相關條文之外，也將實驗期延長限制改為最多一次、每次不超過 6 個月，亦即無修法需求的創新實驗，時間最多不超過 3 年。不過，由於各界在審查委員會組成條文尚未達共識，此案預計將於今（29）日院會中進行表決，力拚明天完成三讀程序。 閱讀全文...

中國面板廠產能大增 瑞軒估面板恐緩跌 2 年

瑞軒 (2489-TW) 董事長吳春發表示，由於中國面板廠產能大增，但是需求跟不上供給，面板價格恐將面臨 2 年的緩跌期，但是跌幅不會像今年這麼急，預估明年全球液晶電視市場，將較今年微幅成長。閱讀全文...

〈大同現增股東不滿〉股東轟重損股東權益 籲公司懸崖勒馬

大同 (2371-TW) 董事會通過將辦理現金增資 5 億股，每股暫訂 14 元，預計募集 70 億元，現增案引來市場派股東欣同董事長林宏信質疑必要性、合法性不足，是不是公司派想利用現增鞏固經營權，他認為，此舉將嚴重損害股東權益，籲請公司派懸崖勒馬，停止損害股東權益的增資案。閱讀全文...

台灣注定輸南韓？文在寅 2018 年進入人均國民收入 3 萬美元

新浪財經援引韓聯社報導，南韓總統文在寅 27 日主持國民經濟咨詢會議暨擴大經濟長官會議，發表 2018 年經濟政策綱要，宣布南韓 2018 年進入人均國民總收入 (購買力平價)3 萬美元時代。3 萬美元被視為躋身發達國家之列的重要標準。文在寅政府將通過實現以就業和收入驅動的創新增長和公正的分配，致力於提升全體國民的生活質量。閱讀全文...

〈台幣頻升高〉收盤價創 4 年新高 短線支撐下移至 29.8 元

台北股匯市昨 (28) 日雙漲，不僅台股加權指數在摩台指結算下並未受到壓抑，反而獲多方力拱終場反彈 80 點收在 10567 點，新台幣更飆升 1 角收 29.84 元，創 2013 年 12 月中旬以來新高收盤價位，為市場期待的元月行情大添柴火。閱讀全文...