中國面板廠產能大增 需求跟不上 瑞軒吳春發：面板恐緩跌2年

瑞軒 (2489-TW) 董事長吳春發今 (28) 日表示，由於中國面板廠產能大增，但是需求跟不上供給，面板價格恐將面臨 2 年的緩跌期，但是跌幅不會像今年這麼急，預估明年全球液晶電視市場，將較今年微幅成長。

瑞軒今日舉辦旺年會席開 60 桌，約 600 人參加，總獎金 800 萬至 1000 萬元，瑞軒員工約有 400 人，每人都有哈哈獎 1 萬元，今年最大獎將比去年最大獎 22 萬元還高，預計約是 23 萬元現金，其他獎項還有 5 萬元、10 萬元等。

董事長吳春發今日在旺年會場指出，由於明年中國大陸面板廠產能開出，在 8.5、8.6、10.5 代新產能擴充太急的情況下，明年面板價格下跌難免，但預估跌勢應該不會像今年 7 月以來的跌勢那麼急，因為只要價格跌到現金成本，面板廠就會停產制衡價格，甚至價格也會觸底反彈，預期明年起 2 年，面板價格將呈現緩跌。

吳春發表示，面板價格下跌，將會造成電視價格也下跌，對業者來說，現階段比較看重電視尺寸的成長；他表示，瑞軒明年的業績將比今年成長。

瑞軒指出，上半年因為清庫存，造成業績表現不佳，下半年嚴格控制庫存，第 1 季電視出貨 46 萬台、第 2 季出貨 57 萬台、第 3 季 57 萬台，第 4 季約 60 萬至 70 萬台，全年電視出貨約 230 萬台，另外，音響出貨 40 萬台，第 4 季的營收將比第 3 季成長；今年電視出貨 230 萬台，較去年的 320 萬台衰退，明年出貨目標 300 萬台。

瑞軒看中機器人商機，為中國大陸品牌代工陪伴兒童型機器人，今年來已出貨 2000 多台，另外，還投資日本機器人 Groovex 公司、台灣的機器人公司。