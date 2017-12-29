稅改戰役還未結束：紐約州或修改地方稅法 居民搶著預付房產稅

摘要：為了緩衝美國稅改的影響，較高稅率州的居民在年底前排隊預付 2018 年的房地產稅，以求在明年 4 月申報 2017 年退稅時獲得相應的聯邦稅抵扣優惠。紐約州公開鼓勵居民這樣做，但美國國稅局 IRS 警告稱預繳行為或不被承認。

聖誕節前夕，美國總統川普打贏了入主白宮以來最大的戰役：三十年來最大規模稅改法案。

但新法規定州和地方的所得稅、銷售稅與房產稅，參與聯邦稅抵扣的上限為 1 萬美元，引發了紐約、新澤西、加州等民主黨「深藍」州分居民的不滿，因為當地的稅收普遍較高。

為了緩衝美國聯邦稅改的影響，較高稅率州分的居民在年底前排隊搶着預付 2018 年的房產稅，以求在明年 4 月申報 2017 年退稅時可以獲得相應的聯邦稅抵扣優惠。

官方動作最大的莫過於民主黨大州紐約。紐約州長 Andrew Cuomo 在上周五（12 月 22 日）川普簽署稅改入法的當天，也簽發了一份行政令，允許紐約州居民在今年底預繳 2018 年的房產稅。

周四在接受川普「死敵」CNN 採訪時，Cuomo 還表示，紐約正在考慮重新修改州稅法來回應聯邦稅改，而且高度懷疑聯邦稅改可能違憲，目前正就違憲一事進行研究。

但美國國稅局 IRS 在周三把 Cuomo 的表態「懟」了回去。IRS 官方發布了建議聲明，警告稱不是所有年底前搶先預付房產稅的做法都能成功生效。相關稅款除了在 2018 年 1 月 1 日前要上交，還必須經由州和地方政府正式評估（assessment），否則預付地方稅款不能參與聯邦稅抵扣。

智庫 The Tax Foundation 經濟學家 Nicole Kaeding 在接受《紐約時報》採訪時表示，各州和地方對明年房產稅的官方評估時間安排不統一，有的州還沒開始對明年房產稅評估的流程，有的州卻基於前幾年的數據早早下發了明年納稅通知。如果居民所在州和地方沒有開啟官方房產稅評估，現在預付不僅沒有福利，還只是給地方政府提供了免息貸款而已。

IRS 也給出了兩種場景的分析。如果某地方政府在 7 月 1 日開啟了對 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的房產稅評估，並在今年 7 月 31 日下發了納稅通知，該地居民可以趕在年底前預付到明年 6 月底的房產稅全款，預付款項將參與聯邦稅抵扣。

但如果當地居民想把 2018 年 7 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日的房產稅，也趕在今年底前預繳，就算當地政府調整電腦系統接收預付款，由於官方評估法定在 2018 年 7 月才開啟，這樣的預付款項無法參與 2018 年 4 月申報的聯邦稅抵扣。

不過 IRS 的建議沒有法律效用，對「官方評估」的定義描述也較為含糊，有稅務專家認為，這份建議聲明不會阻擋各州政府自行簽署行政令的腳步。新澤西州個別資深立法議員就在敦促州長 Chris Christie 儘快簽署鼓勵預付房產稅的行政令。

『新聞來源／華爾街見聞』