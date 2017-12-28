鴻海大數據首張成績單 富盈數據公布2017最厲害閱讀關鍵字

鴻海 (2317-TW) 旗下大數據公司富盈數據公布 2017 最厲害閱讀關鍵字趨勢報告，「統一發票」為關鍵字之冠，而蘋果 (AAPL-US)iPhone iOS 用戶最常查詢的關鍵字則是「八卦、懶人包、吃到飽」。

富盈數據表示，本次調查是透過全台六百多個內容網站，及 360 多個人氣部落格的文章，以日瀏覽量 600 萬，月瀏覽量 1 億 8000 萬，不重複使用者 1000 萬人的資料中擷取的數據，並且將沒有意義的停用字去除後的結果，在 18 億的總點擊數中擷取其前 20% 的閱讀關鍵字排名，分析出 2017 年閱讀關鍵字趨勢報告。

富盈數據表示，從數據統計不難看出，在每個閱讀關鍵字的背後，都有一個牽動因果循環的「閱讀基因」藏在其中，例如曾點擊「腳踏車」熱字的用戶，就有 90% 的人下一步動作會進入「美食」的搜尋，因此不難預料，預先透過「閱讀基因」來了解消費者瀏覽行為背後可能的動機，就有機會創造更準確的瀏覽成效。

另外快速與便利是忙碌的現代人最不可或缺的，富盈數據表示，因此八卦、吃到飽、懶人包這些能夠快速吸收資訊的字元，也榮登 2017 年最 Hit 關鍵字的二、三、四名。

富盈數據表示，從「懶人包」旅行類關鍵字中，連帶可發現「大阪、首爾」為國人出國最愛首選；而 2017 旅行懶人包最高閱讀關鍵字事件是，「過海關哪些東西不能帶？」。

至於「平價美食懶人包」依然是閱讀率最高的，其中在美食類最熱門的關鍵字是，夜市，又以逢甲夜市、士林夜市榮登冠、亞軍。此外，台灣人實在很愛吃火鍋，不管冬天夏天、豔陽天或下雨天，火鍋總是屹立不搖，年點擊率竟高達八萬多次。其中本次點擊數統計中都輸給 andriod 的 ios，在「懶人包」字元點擊的總量竟然超過 andriod，此數據也可發現，使用 ios 的用戶格外重視時間效率的運用及資訊歸納。