央行總裁換人做，免驚！

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

「接下來我就要退休了…」，這是 14A 總裁彭淮南在十二月二十一日主持央行年終理監事會後記者會時所說的。

彭總裁即將卸任，沈富雄在他的臉書羅列了彭總裁的功過，第一大過就是其在任二十年中，除 2010、2011 兩年屬次貸風暴後的反彈波外，其餘十八年沒有一年 GDP(PPP)/GDP(N) 比值是朝西走向，認為國家競爭力嚴重受損。但這一問題之前彭總裁就被質疑過，他認為以「購買力平價」計算 GDP 所得比值甚高，代表台幣的購買力強，不是壞事。

沈富雄也提到「國中之國」極富，外匯存底、經常帳順差、海外淨資產均名列前茅，而「國中之國」以外的人民過著低價低薪的生活。面對這一問題，彭總裁之前就說過，「低薪、低生育率都怪匯率，匯率何其無辜。」

拿台灣跟韓國的經濟發展來比較，從人均 GDP 走勢來看，台灣在 2001 年下跌後，往後五年幾乎是沒有提升。韓國則是急起直追，終於在 2004 年追上台灣，而在隔年 2005 年正式超越台灣，此後，台灣再也追趕不上韓國的腳步。這是彭總裁的錯嗎？有人認為是，但這是台灣經濟的共業，環環相扣，身為央行總裁任重道遠，14A 總裁能有所為，但也有所不能為。

彭總裁曾說過一些話讓人印象深刻，例如「與其薪價齊揚，不如低薪、低通膨。」對照台灣現狀，似乎如他所說，民眾感受冷暖自知。當被批評用利率壓抑房市是大而失當，打炒房要用選擇性信用管制才適宜，彭淮南不只一次強調，希望持這論點的人可以多讀點書，「台灣已經是高所得國家，要注意高所得陷阱，持不同觀念的人要多看書。」

在彭總裁卸任後，市場關注的新任人選，除了先前被點名的央行副總裁楊金龍、台銀董事長呂桔誠外，有「外匯教父」之稱的台北富邦銀行董事長陳聖德也傳出是可能人選。有外商銀行背景的陳聖德，擁有豐厚的金融市場實務經驗，被認為若接任央行總裁，可有效管理國內逾四千億美元的外匯存底，替國家創造更好的收益。

總而言之，彭總裁央行二十年實屬不易，不管誰接任，台灣有如此豐厚的外匯存底，打下很好的基礎，這總裁的位置應該不會太難坐，大家也不用太過擔心。

來源：《理財周刊》 905 期

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