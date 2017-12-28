疑借現增涉炒股　市場派股東提告 大同：未涉入股市

大同 (2371-TW) 擬辦理現金增資 5 億股，但在董事會前融券大增大增 5000 多張，現增消息公布後股價重挫，引來市場派股東欣同公司質疑，今 (28) 日前往地檢署遞狀告發疑有禿鷹集團介入炒股；大同則是發出聲明強調，董事會通過的決議是在額定股本內對原股東的現金增資。大同從未涉入股市，對股價是否遭人為操縱，無從得知。

大同發出聲明指出，主管機關日前針對大同股票在今年 12 月 18 日至 22 日止價格波動過度劇烈，依規定自 12 月 25 日起降低融資比率 1 成及提高融券保證金 1 成。

大同表示，從未涉入股市，對股價是否遭人為操縱無從得知，籲請主管機關嚴辦，保護善良投資人。

大同 (2371-TW) 昨 (21) 日晚間公告董事會通過將辦理現金增資 5 億股，每股暫訂 14 元，預計募集 70 億元，作為償還銀行借款，優化財務結構及充實營運資金之用，最快明年上半年辦理。

欣同董事長林宏信指出，今年股東會已經否決 6 億元現增案，現在董事會又自行決議增資，連股東會的決議都不理了，且就在宣布決議前，融券大增 5000 多張，決議公布、股價重挫後，又回補 3900 多張，顯然有知情人士在其中上下其手，到底有沒有禿鷹? 公司應該給股東們一個交代。

林宏信表示，今日在台北地檢署遞狀告發，因現金增資消息曝光、股價重挫，蒸發的 45 億市值，已經損及股東權益，另外，股東也擔憂特定人士透過私募，鉅額的股價價差款項恐將落入私人口袋，這部分也將由檢調單位查明。