【大華銀投信】2017Q4美股財報季重點概述

◆ 國際股市

週三美股三大指數收漲，平均漲幅約僅 0.1%，聖誕與跨年假期之間，個股消息與市場交易相對清淡，在上週末川普已簽署稅改與臨時融資法案後，資本市場也缺乏焦點事件可追蹤。美股板塊方面，十年期美債殖利率回落至 2.41%，激勵高股利板塊的公用事業與 REITs 上漲 0.4% 漲幅領先，油價小幅回落拖累標普能源指數下跌 0.3% 領跌，油價下跌因週二爆炸的利比亞輸油管昨日傳出下週就能修復，對利比亞原油產能影響不大；休市兩天的歐股開市後表現平平，主要指數漲跌互見；亞股中僅 A 股跌幅較大，因年末慣性的資金荒。比特幣大起大落，黃金重回投資人懷抱，金價連漲 5 個交易日直撲每盎司 1300 美元。

◆ 每日一圖

隨著 2017 年進入尾聲，2018 年 1 月即將迎來的是企業 2017Q4 財報發布，根據 Factset 統計的分析師預估值顯示，標普 500 的 2017Q4 獲利年增率為 10.9%(參考下圖)，若排除低基期的能源業，獲利年增率降為 8.5%，其中有五大行業獲利年增率超過兩位數，包括能源、原物料、科技、公用事業與金融，獲利增長相對遜色的包含電信、工業、非核心消費，影響各行業獲利表現的因素整理如下:

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