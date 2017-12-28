彩虹新能源(00438-HK)擬6076.44萬元轉讓供配電設備相關資產

彩虹新能源(00438-HK)周四午間公布，于2017年12月28日，公司全資附屬公司合肥光伏與彩虹能源服務訂立資産轉讓協議，據此，合肥光伏同意向彩虹能源服務轉讓10KV及以上供配電設備相關資産，代價為人民币6076.44萬元。

2016年11月，彩虹集團對合肥各附屬公司動能配套相關設備進行統一整合，由于合肥光伏生産用電一直由合肥液晶基板有限公司供應，原投資的10KV及以上供配電設備構成閒置資産，當前該批10KV及以上供配電設備對于合肥光伏玻璃一、二期項目的生産仍有較大富餘。為了提高10KV及以上供配電設備的資産利用率，盤活該批資産，優化公司資産結構，通過協議轉讓的方式，將該批資産出售給彩虹能源服務，從而有助于公司優化資産結構，集中資源發展并做強新能源及新材料等主營業務。

公告稱，集團預計將從資産轉讓協議項下的轉讓事項中确認收益約人民币2893.98萬元，即以相關資産轉讓事項所得款項為計算基礎并參照該等資産的賬面值及評估值。資産轉讓協議項下的轉讓事項之所得款項將用以補充公司的流動資金。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)