誰是光學產業獨角獸？

受到蘋果 iPhone X 傳出砍單、同業競爭加劇以及光學鏡片材質的改變，衝擊股王大立光近期股價從 6075 元一路跌破 4000 元大關。不過，手機雙鏡頭、3D 感測、車載、機器視覺等應用趨勢持續發展，對光學鏡頭廠商而言仍是尚未完全開發的沃土。因此，在這波回檔之後，本益比也回到相對合理價位，2018 年光學股仍可望再展風華。

【文／馮欣仁】

回顧二○一七年台股漲幅最大的族群或個股，光學類股可說名列前茅；相關個股漲幅動輒高達二倍；少則也有五成以上。之所以有如此驚人的表現，主要是受到股王大立光（3008）股價登上六千元天價，以及各家光學廠商苦熬了十年在手機鏡頭與車載鏡頭領域終於找到新出路，促使玉晶光、亞光、佳凌、先進光、揚明光、今國光等營運出現轉機，激勵股價大放異彩。

不僅止於國內光學股股價飆漲，在香港掛牌全球最大車用鏡頭的舜宇光學股價也一度衝上一五二．六港元、丘鈦在八月底攀上二三．二五港元。不過，自從九月上旬左右見高點之後，台港兩地的光學股領先大盤回檔修正，不少個股均已跌破年線，最具指標性的就是大立光。

蘋果不甜 衝擊港、台光學股王

自從蘋果推出十周年的曠世巨作 iPhone X 之後，大立光受惠於３Ｄ感測鏡頭題材，股價攀上歷史天價六○七五元，更有外資法人喊出七千元的目標價；不料，從十一月蘋果ｉＸ開始銷售之後大立光股價就回檔修正，一路摜破季線、半線線與年線等重要支撐，一七年十二月二十七日更一度跌破四千元，下探三八○○元，短線跌幅近四成，市值蒸發逾二八○○億元。

究竟甚麼原因讓股王落難？最大導火線當然是蘋果。市場傳出昂貴的 iPhone X 銷量不如預期，造成蘋果下修一八年第一季出貨目標，由於蘋果占大立光營收比重約五成，自然股價首當其衝。再者，面對國內玉晶光、亞光與中國舜宇等同業積極搶進手機鏡頭，以及玻璃搭配塑膠鏡片的混合鏡頭正在崛起；諸多不利因素讓大立光引以自豪的高良率塑膠鏡頭技術優勢，如今遭到挑戰。

不過，玉晶光董事長陳天慶日前表示：光學產業是客製化程度很高的產業，一個鏡頭要做到好，從光學設計、機構設計、模具、射出成型、鍍膜、組裝及鏡頭檢討能力，生產過程長，且每一個過程都很專業，不是大量投資設備資源就可以把產品做出來，做得好，這也是光學產業困難之處。

因此，對大立光來說，最大的敵人是自己。未來如何把營運比重分散至其他非手機相關應用，以及投入玻璃鏡片技術，將是大立光突破重圍的關鍵。

車用鏡頭商機湧現

全球手機鏡頭恐受到蘋果與非蘋陣營銷量趨緩，但車用鏡頭仍是一塊處女地。由於各家車廠越來越重視先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ）以及自動駕駛功能，帶動車用鏡頭商機崛起；尤其，美國公路安全保險協會（ＩＩＨＳ）和高速公路安全管理局（NHTSA）要求，主要車廠都要在車上配置自動緊急煞車系統（Automatic Emergency Braking；簡稱ＡＥＢ），而毫米波雷達與影像感測鏡頭為ＡＥＢ兩大標準配備。

儘管車載鏡頭畫素要求不如手機，但因汽車須長時間在戶外行駛，遭逢高山低谷、白晝黑夜、刮風下雨（雪）等各種環境氣候考驗，因此車載鏡頭均得通過「高溫酷寒」、「防塵抗震」等嚴格環境檢測，確保車載鏡頭在各種氣候環境下影像均可保持清晰，加上汽車常以高速行駛，必須快速且精準辨識車外環境。

由於塑膠鏡片受限於物理特性難以耐高溫，而玻璃鏡片具有較高折射率、低吸收率、寬的光穿透頻譜範圍、高抗變形性、高抗高溫及抗濕性、硬度高及擁有較佳表面抗刮等特性，因此車載鏡頭多是Ｇ＋Ｐ（玻璃＋塑膠）的混合鏡頭，片數約五～七片。因非球面模造鏡片比球面鏡片更容易修正影像畸變（distortion）、色差（chromatic aberration）、彗差（coma）等光學像差，因此，ＡＤＡＳ因功能要求較高，甚至是無人駕駛的影像感測鏡頭，多是七片以上搭配非球面模造玻璃。

目前國內最早投入車用鏡頭的廠商即是亞光，除了有非球面模造玻璃量產能力外，另一項雷射測距技術，更是ＡＤＡＳ車載鏡頭不可或缺的重要技術。公司深耕多年的雷射測距技術，原本應用於軍事及狩獵領域，如今成為搶進自動駕駛的利基技術。

現今雷射測距有兩大主流技術，分別為飛差測距（ＴＯＦ）和微機電（ＭＥＭＳ）。前者透過打出雷射光反射之後直接可進行３Ｄ測距，優勢是測距可達一、二公里之遠；後者則是用半導體技術，透過整片雷射來回掃瞄的方式，將短距的２Ｄ訊號轉為３Ｄ，具有精密度高、影像清晰，且可以克服黑夜及下雨等惡劣環境的優勢。

來源：《先探投資週刊》 1967 期

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