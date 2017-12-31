吳濟有：贏戰2018劇震行情心法

【文／吳濟有】

台股二○一七年從一路平順及驚喜漲升氛圍，到十一月過頂後轉為甩尾的修正及驚愕的波動，肇因全是外資熱錢追捧及提款；惟在沒有系統風險浮現下，內資玩興未減及壽險資金支撐，中小型股強勢氛圍猶存，元月～農曆年前慣性上漲及作夢行情的機會仍不小。

祇是股王大立光及人氣王鴻海自高價重挫各逾三五．一％及二六．一％幅度，且季線及年線即將死亡交叉，若外資元月沒有急迫大量回補的話，將帶來市場不小的比價壓力，或抑制投機活力及空間的展現。

所幸，上市櫃公司二○一八年現金股息維持或創新高峰可期，權值王台積電、台塑集團、國泰金、統一等具指標參考地位，中小型業績股更不在話下，配合第二季的融券回補及股東會行情，將會是台股下檔支檔的本錢所在。

然而，全球金融市場已漲滿近九年，邁入第十年的高基期，資金泡沫行情隱約在比特幣、阿根廷百年國債、高收益債、主要城市房地產、藝術品拍賣價等浮現出來，加上川普稅改過關實施後的全球資金流向、利率走向、貿易戰乃至地緣戰爭的升溫等，在在暗示二○一八年的人、事、物三位一體變數的衝擊似難免，即將從平順登頂的牛市，轉入牛熊激戰的劇震年頭了。

就目前的氛圍來看，須先留意及參考以下的主要變數與訊號：

留意主要變數與訊號

比特幣瘋狂大起落的走向及意涵。當其總市值一度近三三四○億美元，已超過美國最大ＥＴＦ、沃爾瑪等市值，並已在ＣＢＯＥ及ＣＭＥ兩大期貨交易所掛牌交易後，已是二○一八年金融市場最具話題性的焦點，會上演過三萬上看六萬美元，逼中俄出手打壓後，向一千美元崩落的市場預測走勢嗎？

若以其四．五％左右位置可擁有逾九五％籌碼看，比特幣籌碼集中性及最大上限二千一百萬枚（目前約一六七○萬枚，占虛擬數位貨幣約七～八成市占率），在中國資金外流需求，日及韓散戶瘋狂參與，對央行ＱＥ及負利率貨幣政策失去信心，股、債、房乃至藝術品皆炒上歷史新高不斷下，比特幣飆漲祇不過是典型投資狂躁症，及投機慾暴賺心理下的槓上開花而已！

當其總市值進入三千～五千億美元或以上水平時，若以單一企業市值視之，一旦泡沫破滅（二○一三～一五年高低價是崩落八六％水平左右），對金融市場的資金流失及心理衝擊恐不小，但未見大型銀行介入或其ＥＴＦ交易化前，泡沫破滅並不易引來系統性風險！

除了比特幣瘋狂吸睛外，北韓金小胖及美國總統川普的行徑與性格，也會成二○一八年金融市場聚焦的地緣政治風險變數所在。

北韓導彈及核武對美國而言，已逼近攤牌階段，開戰代價及對南韓傷害過大，又牽扯到美中戰略問題，若不是川普主政理應和平落幕才是！

川普宣示耶路撒冷是以色列首都，展現宗教情結，不懼中東地區更加動盪，是非理性及美國利益優先政策使然；另外，川普通俄門案的政治風險，是否在二○一八下半年再掀高潮，也是可能的突發變數。

川普推動的稅改政策內容，自二○一八年起將帶來改變全球面貌的美國優先政策新變局！企業稅從三五％大降至二一％，海外二．六兆美元企業利潤匯回降為十五．五％（流動資產）及八％（非流動資產），將牽動企業投資、資金流向、國際貿易等連動變化。

逾八成投資機構看貶美元

立即影響的是美元二○一八年升貶走勢，日前彭博社對市場知名機構專家的調查，竟有逾八成看貶美元走勢，無視利差及海外美元回流力量，預估還會延續近十年來最弱的走勢，對歐元還會再跌十％幅度，真會如此？

檢視應是市場多單未獲利了結所致，以歐元及英鎊多單高峰來看空美元走勢；惟二○一七年歐元升值達十一．五～十四．五％間，可先視為二○一三年底至二○一五年三月大貶近二四％的反彈波行情，其一．一八七四～一．二二三六元區間，也是五年線位置，才是長期升貶轉折關卡區所在。

來源：《先探投資週刊》 1967 期

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