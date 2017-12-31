被動元件的輪漲節奏 輪誰大漲？

【撰文／黃清照】

外資大賣從 10882 修正到 10322 的低點後，接著又持續賣超，可是大盤在 10408～10577 做來回箱型震盪而不再破底，顯示最大的賣壓已被消化換手，縱然外資再調節賣壓也接近尾聲、且逢低的買盤也越來越強，內行人從外資或法人再繼續賣台積電、大立光、鴻海、聯發科，只剩大立光還持續擴底，其它的如台積電、鴻海、聯發科底部卻有墊高現象來看，顯示大立光的破底不再拖累大盤指數的持穩，當然台積電、鴻海還有可能再賣，但我判斷這兩檔再殺下去的買盤會大幅增強，尤其鴻海在 91.5～89 有一道頸線的強勁支撐，這會吸引長線的法人及內行高手做吃貨，只是這些權值股不會 V 型反轉還需反覆擴底，可是中小型股的被動元件、汽電零、PCB 及低基期的太陽能、光通訊、原物料、跟部份高融卷的如耀華、宏基、中石化… 卻不畏利空走自己的上漲道路、甚至有不少個股持續創新高，顯然高手已把指數擺兩邊選股擺中間。

2018 年的飆股是誰？絕對不是 2017 年已大漲基期墊高的族群，而會出現在基期低及業績佳但長期被壓抑的低本益比股。低基期看好太陽能、光通訊有中期反彈行情，感測元件及電動車有波段行情，已回檔的低本益比蘋概股有中波上漲行情、5G 概念股及滬深 2X、上證 2X 將是 2018 年的飆股：川普當選美國總統以來道瓊漲 39.06％(17888→24876)、那達漲 38.8％(5046→7003)、費半漲 62.6％(825→1342)、德股漲 29％(10482→13525)、日股漲 38.5％(17171→ 23382)、恆升漲 31.8％(22909→30199)、南韓漲 27.8％(2003→2561)、台股漲 19.2％(9127→10882)、上海 A 漲 9.7％(3295→3613)。

讀者仔細看這份資料，那達漲 38.8％、費半漲 62.6 ％都是超高基期，明年頂多是箱型震盪階梯走高，對比台股中的台積電、原相、創意應該也是箱型震盪而已，不會大漲。當中陸股只漲 9.7％基期最低，在大陸不講究 GDP 的高低而轉往質的提升，另開始推動 5G、電動車、物聯網等三大明星產品來看，這三大區塊相關族群中，鎖定低基期的 5G 概念股如中磊、帛漢、明泰、正文、希華及特斯拉概念股中低估的美磊、興勤及也打入電動車供應鏈低本益比的廣華、胡連、千如… 這些在明年會出現大飆股。當然跟陸股連動的滬深 2X、上證 2X 在明年 6 月大陸 A 股納入 MSCI 後將引動上證指數走多頭，相對滬深 2X、上證 2X 也必然走多頭。圖一的滬深 2X 從 A 修正到 B 已落底，在 C 處做最後鞏固或回馬踢將是另一波上漲的最佳加碼點，尤其注意 D 的 DIF-MACD 已正式交叉向上，出現波段買訊來看，將出現另一波上漲行情，若有再回到 19.2～18.8 建議讀者勇於加碼。而台股去年漲 19.2％，相對其他國際股市也是較小的，但內涵卻差異很大，因分高基期股、箱型階梯走高股、低估股。高基期股：含工具機、矽晶圓、3D 感測及如原相、創意，這些又屬高本益比股的雙高來看，2018 年宜防走玉晶光從 596～270 的修正，或至少如旺宏從 60.9～36.1 的修正，因環球晶去年以來的高低點漲 289.5％(115→448)、上銀漲 132％(148→344)、創意漲 311％(78.5→323)。箱行階梯走高股含台塑四寶、金融股、部份食品。金融股今年因受台幣升值提列大量匯損，明年匯率再升空間因有限，此負面因素將可消除。另在國際股市走多下，壽險公司有豐厚的資本利得及高股息入帳的雙重利益，喜操作金融股者可耐心等待，但注意金融股不會急漲而是用緩漲走勢。雙低估：含低基期股有太陽能、光通訊、原物料。長線看大好有低基期又低本益比的 5G 概念股 (希華、明泰、正文、帛漢、中磊)、汽電零跟電動車的和大、美磊、胡連、廣華、競國、東陽、提維西、信邦、勝麗、同致等。低本益比有矽創、瑞昱、聯詠、力達 - KY、金麗 - KY 及超跌蘋概股的業成、TPK、台郡、可成等至少也會出現一波中級上漲行情、甚至有個股會走大多頭，如力達 - KY、矽創可多注意。而大併購的欣銓、矽格看好，尤其矽格看大好。

來源：《萬寶週刊》 1261 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》