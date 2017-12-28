台灣主要報紙重要財經新聞2017年12月28日

台灣企業人均獲利能力已晉升至世界級，市場研究機構 Expert Market 指出，台股市值龍頭台積電（2330）平均每人每年創造 21 萬 8951 萬美元（約 655.5 萬元台幣）獲利，高居亞洲首位、全球第 9 名。

景氣好轉，壽險業徵才大戰提前起跑。國泰人壽總經理劉上旗昨日表示，明年業務增員上看 5000 人，較今年增加千人。他也透露，今年國壽年終約 6 個月，與去年相當，明年內勤員工加薪平均幅度 3.4%，

蘋果（Apple）上周坦承該公司故意調降舊 iPhone 運作速度以來，全球已出現 9 樁指控蘋果詐欺的訴訟，未來向蘋果提起訴訟的消費者預料將進一步增加。不過，目前蘋果仍未對這些訴訟做出回應。

經濟日報

美元指數跌到三周半來最低 今年 9% 跌幅是 14 年來之最

中國下令停產 銅價攀上四年高點

比特幣價格震盪 跌破 1.5 萬美元

聯合報

樂觀解讀景氣燈號 當心「溫水煮青蛙」

張志軍：推動台企在陸上市

蘋果日報

國壽年終 6 個月 明年加薪

蘋果坦承降速 9 訴訟控告詐欺

企業人均獲利 台積全球第 9

中國時報

賴揆拚經濟 打內需牌

催生 推幼兒津貼、私立幼兒園公共化

工商時報

珠海祭限產令 台廠好剉

施俊吉：少發股利 就可加薪

蔡力行吹反攻號角 聯發科明年奪回市占

自由時報

「台灣石化園區」前進印度 鎖定 12 兆元市場

市場點名吃蘋果 蔡力行：有機會做到好生意一定爭取