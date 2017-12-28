台光電黃石設廠 並與黃石欣興簽訂戰略合作

銅箔基板龍頭廠台光電 (2383) 宣布在大陸華中地區的黃石設廠，預計 2019 年開始產出，單月營收貢獻估計約 4.5 億元營收；而台光電黃石廠並與黃石欣興電子簽署戰略合作，台光電的黃石廠產能開出後，將獲得黃石欣興採用。

台光電的黃石廠將成為當地第一家銅箔基板供應商，待產能開出後，將能就近服務當地印刷電路板廠客戶，有助於黃石地區印刷電路板產業鏈的發展。台光電黃石廠初期年產值目標估逾 54 億元，總投資不超過 5 億元人民幣，最快 2019 年開出產能。



而根據黃石經濟開發區的資訊顯示，本專案總投資 10 億元人民幣，主要研發生產粘合片、銅面基板、金屬基板、IC 載板等使用材料，規模產能為年產 3600 萬米粘合片和年產 1440 萬張基板。全部建成產能全開出後，年銷售收入可達 20 億元人民幣。



黃石經濟開發區的資訊也顯示，台光電黃石廠分兩期建設，其中一期投資 6 億元人民幣，規模產能為年產 1800 萬米粘合片和年產 720 萬張基板，建成達產後，年銷售收入 10 億元人民幣。二期投資 4 億元人民幣，規模產能為年產 1800 萬米粘合片和年產 720 萬張基板，建成達產後，年銷售收入 10 億元人民幣。



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