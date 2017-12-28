向他致敬 耶城哭牆旁的新高鐵站 以色列用「川普」命名

新加坡《聯合早報》12 月 27 日報導指出，以色列交通部長卡茨 (Yisrael Katz) 說，即將興建的東耶路撒冷延伸至哭牆附近的一個新鐵路站，將以美國總統川普 (Donald Trump) 名字命名。

卡茨 26 日批准了一項連接特拉維夫與耶路撒冷的高速鐵路建設計畫。這條新鐵路將開進老城猶太區，車站將設在西牆旁邊。卡茨下令將新車站命名為「唐納德 ‧ 約翰 ‧ 川普」(Donald John Trump)，以向川普致敬。

根據英國《衛報》援引卡茲表示，這條延伸至哭牆的高速鐵路，將直接通往猶太教聖地，每年平均有 1100 萬人經過。

卡茲強調，川普能夠承認耶路撒冷是以色列首都，是一件「歷史性又勇敢的決定」，將車站以他來命名，是極大的感謝及回報。

以色列發言人歐維地亞 (Avner Ovadia) 指出，這條高鐵估計將花掉 7 億美元 (約 200 億元新台幣)，工程需時 4 年。

不過，有專家預測，若以色列動工興建這條高鐵，在耶路撒冷旁的舊城區挖掘鐵道，將會造成更多的衝突及爭議。

川普 12 月初宣佈承認耶路撒冷為以色列首都，更計畫將美國大使館從特拉維夫一路遷到耶路撒路，引起國際社會抨擊。聯合國大會 21 日通過一項決議，認定任何宣稱改變耶路撒冷地位的決定和行動「無效」。美國則以「功能不彰、花費過度」為由，將聯合國 2018 至 2019 年預算削減逾 2.85 億美元。