中國中石(01191-HK)擬投資中國在印度綜合性工業園區

中國中石控股(01191-HK)公布，公司之間接非全資附屬公司中石投資及中小企業國際工業園區與基礎設施投資簽訂合作備忘錄。中小企業國際全資擁有在英屬維京群島設立並合法存續的公司中小企業印度工業園區與基礎設施開發有限公司。根據備忘錄，認購方有意認購及開發公司有意向認購方配發及發行認購股份，佔開發公司已擴大股份之51%。

中小企業國際全資擁有在英屬維京群島設立並合法存續的公司中小企業印度工業園區與基礎設施開發有限公司。根據公司所得資料，中小企業印度為一間於英屬維爾京群島註冊成立之投資控股有限公司，中小企業印度間接持有位於印度古吉拉突邦艾哈默德巴德市的印度中國工業園專案100%的權益。

印度中國工業園是中國在印度建立的第一個綜合性工業園區，立足於中印兩國互補的優勢資源，重點佈局汽車及能源產業，發展紡織、電子、材料、建材等產業為輔的工業產業發展，以智慧化的公共服務平臺、完善的園區基礎設施配套系統、高品質園區環境為主要特色，建成集生產製造、倉儲物流、商品交易、全方位配套服務設施等功能為一體，產城一體化的現代化工業生產新型園區。印度中國工業園專案已入選國家發改委「一帶一路」重大項目庫，同時國家開發銀行已出具意向函，有意為專案提供10億美元的授信，項目具有良好的發展前景。

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