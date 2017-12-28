比特幣重拾跌勢 首位覆蓋比特幣分析師預計明年至少四次40%跌幅崩盤

系好安全帶吧，比特幣明年可能站上20000美元，但還可能至少暴跌四次，每次跌幅40%或者更多。

華爾街率先覆蓋比特幣、追蹤比特幣至少四年的分析師Nick Colas在數據分析機構DataTrek Research的最新報告中預計，明年比特幣的波動會超過今年，波幅可能在6500美元到22000美元。

Colas預測，明年比特幣會向其他數字貨幣讓出更多市場份額，雖然可能最高漲到22000美元，但至少會經歷四次40%或者更高跌幅的崩盤。最終，他認為14035美元的中位預測值會是一個合理的價位。

交易平台Bitstamp數據顯示，今年年初比特幣交易價曾不到1000美元，10月末也才站上6000美元，到了本月一度升破19000美元。

驚人的漲幅同樣伴隨著驚人的震蕩。在Colas發布上述預測以前，比特幣剛剛經歷了一輪暴跌和反彈。

上周五，現貨比特幣一度24小時內跌逾40%，連破從16000到11000美元六道關口，較上上周日的歷史高位跌去8000多美元，其他數字貨幣也集體重挫。

但到了本周二，比特幣盤中重又站上16000美元，較上周五低位回漲50%。但次日，在創造兩周來最大單日漲幅後，比特幣再度回落。截至發文，本周三比特幣日內跌約5%，又跌落15000美元。

華爾街見聞稍早提到，市場人士對於比特幣後市看法不一。

有些人認為，比特幣的價格可能會回落到實際生產成本附近，目前生產一個比特幣的成本在3000至4000美元間，甚至有人認為比特幣的價值是零。

也有人更看好比特幣。在預計比特幣漲至10000美元一個月後，上月末，前Fortress基金經理Michael Novogratz預計，比特幣有望在明年年底之前沖擊40000美元大關，“這輕而易舉”。

Fundstrat聯合創始人Tom Lee則是認為，年底前這波比特幣大跌是健康的回調。他將比特幣明年年中的目標價從11500美元上調至20000美元。

今年夏季比特幣價格尚不足5000美元時，Lee就看好比特幣前景，他也是華爾街最初一批預言比特幣價格大漲的人。

華爾街見聞上周文章提到，事實上，在經過今年這輪高調暴漲之後，比特幣的投機屬性早已大過它的投資屬性，不少投資者根本不關心它是不是泡沫，只要它還能交易，只要它能夠賺錢。（更多內容，詳見《大特寫 | 比特幣是泡沫嗎？推出比特幣期貨的交易所是這麽說的》）

本文來自華爾街見聞

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