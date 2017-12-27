國泰人壽喊出幸福企業 年終獎金平均6個月 明年增員5000業務大軍

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽總經理劉上旗今 (27) 日表示，明 (2018) 年預計要再增員 5000 位業務人員，並強調「國泰金訴求給人幸福就是幸福的企業理念」，不但今年年終獎金可望與去年差不多，平均 6 個月，且每年加薪，明年第一季底、第二季初就會啟動加薪。

國泰人壽今天舉辦第二屆國泰達人爭霸賽，鼓勵國壽人「讓夢想與工作一起前進。」劉上旗表示，第二屆達人匯集了運動、社群、舞蹈、藝陣、手作等各路達人，而且平均年齡只有 30 歲，卻各個都是國泰人壽超「超狂」的壽險顧問，平均不到兩年就年薪百萬元。

劉上旗表示，國泰人壽企業理念就是「給人幸福就是幸福」，今年年終獎金應該跟去年差不多，國壽是採 KPI 制決定年終，表現佳者年終可能有 10 多個月，但去年整體平均有 6 個月。

不只年終獎金，國泰人壽更是每年加薪，劉上旗指出，國泰人壽對員工給予許多資源，並且每年加薪，以內勤人員來說，過去三年平均加薪 3.4%，而外勤人員因為是變動薪，但是公司資源會全力協助拉升業績，等於外勤人員過去三年平均也有加薪 5.5% 的水準，明年第一季底、第二季初就會啟動加薪。

劉上旗表示，國壽鼓勵業務人員除了工作，對於熱愛的事情也不能放掉，在「夢想與工作一起前進」的氛圍下，愈來愈多年輕的國壽業務人員加入，目前國壽業務員中有 2 成多是 30 歲以下年輕族群，而且由於 7、8 年級生的活力與有想法，劉上旗形容：「在年輕人的帶動下，很多資深媽媽覺得有趣了，退休人數因此也減少了。」過去一年平均有 500-600 位資深業務員退休，今年則才「4 字頭」。

展望明年，劉上旗進一步表示，國壽將進一步增員，希望再增員新進 5000 人，並且增員前，會擴大前進校園的暑期實習生合作，預計前進百所學校、200 個系所、讓 800 個在校生可以到國壽實習。以今年 400 名實習生為例，有 6 成成為業務專員，明年擴大實習生規模，希望可有更大成效。