榮剛總座稱，董事長陳興時若異動，恐不利與國際系統大廠關係

【財訊快報／李娟萍報導】榮剛 (5009) 公司派與市場派出現經營權之爭，引起大客戶美國奇異公司關切。榮剛今日舉行記者會，該公司總經理張世豐強調，在董事長陳興時帶領的技術團隊長期努力下，才能取得國際系統大廠的信賴，順利進入國際供應鏈，並與國際系統大廠建構互信穩固關係。張世豐指出，如公司的關鍵領導人陳興時被異動，新的經營者無法取得國際大廠絕對信賴，基於營運風險的考量，國際系統大廠將會作大幅度的轉移。但他不能代表奇異說，是否會因此事而轉單。



此外，張世豐雖聲稱，奇異高階主管對此事表達關切，但昨天並未有奇異的人出席此一記者會。



市場派的代表，目前為榮剛副董事長王炯棻也表示，已組成十人技術團隊，如陳政祥、許澤東、林嘉洪等人，可作為 GE 的合作對口，不致受到陳興時等人異動的影響。



榮剛與奇異合作時間已長達 20 年，張世豐表示，1998 年，在 GE 當時的 CEO Jack Welch 的支持下，榮剛開始與 GEPS 進行陸用渦輪發動機葉片材料供應認證，並在不到一年內，又通過了奇異的認證，且由於品質、價格及交期俱優，交貨量迅速增加，隔年就獲得奇異公司頒發全球年度供應商最佳進步獎的肯定。



榮剛在 2006 年通過波音公司的飛機起落架村料認證，緊接著接受奇異的航太級材料認證，迄今榮剛航太材料營業額占公司四分之一。



2008 年榮剛跨足航頁岩油氣產業壓裂模塊生產供應，先後通過業界前五大系統廠商認證，其中，也包含了 GE Oil& Gas，加上航太材料，三大產業的認證需求材料，就占了榮剛年度生產材料的近一半。



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