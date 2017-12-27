美稅改大降企業稅率 事欣科有望上調2018年度預算

事欣科 (4916) 集團看旺明年營運成長展望，事欣科獲得美國防部五年大單，明年第二季開始出貨挹注，加上美國稅改大幅調降企業稅率，在美國拉斯維加斯設廠的事欣科可望大幅受益，據悉內部甫出爐的年度預算，因此可望再度上調目標。

擅長國際併購的事欣科，在一連串的併購案完成之後，加上納入關係企業恩德 (1528) 營業額之後，今年合併營收將一舉飛越 50 億元大關，創下歷史新高紀錄。據了解，該公司第三季合併營收突破 20 億元，為歷史新高，第四季可能略減，但可望維持 18-19 億高檔。



事欣科日前發布取得美國國防五年期大單，預計明年第二季開始出貨，將挹注明年業績動能，據悉，事欣科內部近期出爐的明年度預算，因而朝樂觀方向製作。不過，近日美國通過總統川普主導的超級稅改案，企業稅率將從 35% 大幅調降到 21%，一度激勵美股創高。



而先前就因應貼近客戶需求而赴美國拉斯維加斯設廠的事欣科，因此將受惠，由於明年預算並未納入此一事件的影響，因此近期可望納入評估，有機會上修其明年度的獲利預估。



該公司墨西哥新廠預計明年下半年完工啟用，屆時將把拉斯維加斯需求人工的部分往墨西哥廠移動，以降低營運費用，但後段組裝仍將在拉斯維加斯廠進行，即時供應客戶需求。



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