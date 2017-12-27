零售店面2017年出現關店潮 展望明年趨勢不會逆轉

今年以來，美國零售業最令人矚目的發展，在於實體店關門的速度驚人，一些外界認為表現不壞的公司，如家得寶 (Home Depot)、TJ Maxx 及 Costco，都難免傳出壞消息。

據《CNBC》報導，分析機構 FGRT(過去稱為 Fung Global Retail & Technology) 數據顯示，今年迄今，全美已經有 6985 家零售業店面關門，較去年增長 200% 以上。

FGRT 分析師 Deborah Weinswig 指出，實體店面關門是當前零售業的重要議題，受到網路電商的打擊，讓一些零售商不得不關門應對。

不過，這個數量還不是全部準備關門的家數，一些零售商已有關店面的計畫，但還未付諸實施。部分情況下，一些店面要到 2020 年才會正式結束營業。因此，2018 年的關店潮，預計不會馬上停止。

另一種情況，是地主認為自己擁有權利，不讓零售店關門。例如，最近法院的裁定，就支持西蒙地產集團 (Simon Property Group) ，有權阻止星巴克關閉其在集團賣場裡的 Teavana 店面，主因是雙方已簽約，星巴克必須遵守經營約定。

對連鎖店集團來說，重點在於關門市的選擇已難以逃避。服裝品牌 Gap 及 J.Crew 已宣布會在未來 1-2 年，關閉部分的店面，只是沒有確定的實施計畫。而 H&M 的全年財報中，預計要宣布的明年開店計畫將低於預期，也會開始關閉部分店面。

根據 FGRT 數據，到目前為止，大部分的店面關閉公告都來自 RadioShack、Payless 和 Rue21 這 3 家零售商，它們都在 2017 年申請破產保護。 玩具反斗城也已宣布破產，據傳言，接下來公司就會關閉部分的門市。

在過去的 1 年中，也不乏百貨公司連鎖店 Macy's、J.C. Penney 與 Sears 要關店的消息，這些消息也常使得零售股股價大跌。

另一方面，也有零售商在 2017 開新店，儘管這些數字並不亮眼。據 FGRT 數據，今年迄今，零售商新開了 3400 家店面。

華爾街正等待各公司第 4 季的財報，包括了關鍵的假期營收。但可預見也是無可避免的是，零售店面的關店潮預計 2018 年還將持續。