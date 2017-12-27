聖誕退貨潮開始！今年聖誕退貨價值約900億美元 占全年退貨市場1/4

聖誕節過了，聯邦快遞 (FedEx) (FED-US) 和 UPS (UPS-US) 又要開始忙了，因為聖誕退貨潮開始了。

專門處理退貨運送服務的公司 Optoro 估計，今年假期購物可能會有價值約 900 億美元的貨品遭退貨，在每年退貨總價值 3800 億美元中將近占 1/4，且隨著網購越來越盛行，退貨市場正穩定增長。

聯邦快遞和 UPS 一直都占退貨市場大宗，係因零售商不得不祭出「慷慨且使用便利」的退貨政策以滿足消費者。

電子商務成長的同時，也得面臨代價昂貴的退貨率，這是零售商的一大挑戰。旨在降低商販運費的諮商公司 Shipware 共同創辦人兼總裁 Trevor Outman 表示，退貨成本是客戶最擔心的事情。他建議一個降低成本的辦法，就是減少運輸箱中的「死角」，因為過大的箱子會增加運費。

Accenture 旗下單位諮商公司 Kurt Salmon 的零售與消費者產品策略和私人股權部門主管 Bruce Cohen 表示，「以現在來說，能夠退貨是一項有競爭力的工具，如果退貨很不方便，顧客可能寧可在別的地方買。」

聯邦快遞行銷部門主管 Raj Subramaniam 表示，消費者喜歡上網購物但是在商店退貨。他估計，全類別商品退貨率約莫 15%，但服飾商品的退貨率大概 30%。

聯邦快遞和 UPS 不只搶運送市場，也要搶退貨市場，他們藉著設立一些方便消費者退貨的地點來搶市場商機。零售商 Kohl's 今年初表示，將開始接受消費者把在亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 上購買的商品拿到店內來退換貨。

聯邦快遞在超市、藥妝店和其他地點設有取貨退貨中心，以期大啖這正蓬勃發展的退貨市場。聯邦快遞在 7500 家 Walgreens 藥妝店和其他一些 Kroger and Albertson's 連鎖超市設有上述中心。

UPS 去年入股 Optoro，他們也試圖從退貨市場中分一杯羹，但他們不只想從退貨中賺到錢，也想設立轉讓物品通道，好讓這些物品可以重新銷售。UPS 運作接入點網絡，擁有 27000 個接入點，包括一些地方小店都看得到，例如乾洗店和五金店等。

將消費者導向這種取退貨地點的做法讓這兩家公司都節省不少費用，因為這樣可以節省人力和燃料成本，比到府收送貨物的成本低許多。

根據 Optoro ，1 月是退貨高峰，約莫 51% 退貨時間都在此時，因為許多消費者一收到不想要的聖誕禮物就會毫不猶豫的退貨。另外 40% 的退貨時間發生在 12 月 26 日至 12 月 31 日。

UPS 表示，今年一月頭一周就會有約莫 580 萬個包裹退回去給零售商。

根據 Optoro ，每年約有價值 1900 億美元的商品進垃圾場，亦即所有退貨商品僅有半數能再上架，因為這些退貨商品可能已遭損壞或者箱子已打開，導致業者僅能賣給次級零售商或乾脆丟棄。