富達梁慧君：亞洲股市機遇依然

富達香港分銷業務總監梁慧君 27 日在信報財經撰文表示，2017 年已步入尾聲，回顧過去一年，亞洲股市表現相當強勁，主要是受惠於亞洲貨幣走強，大量資金流入中國市場，同時企業盈利增長亦見強勁。然而，隨着 2018 年的來臨，上述的推動力開始有所減弱，投資形勢與 2017 年相比有不少轉變。

梁慧君指出，經過 2017 年的強勁升市之後，富達認為賺取「快錢」的機會已經過去，暫時而言市場將會步入整固期，但這不代表市場內就毫無機遇可言。目前，亞洲股市估值雖然較其長期平均值高一個標準差，但相對於已發展市場的水平依然吸引，2018 年亞洲市場的機會相信會是來自對基本因素的分析。

北京強調經濟質素

中國市場而言，在中共十九大會議之後，相對於經濟發展的量，中國政府更強調經濟的質素，正在將重心從特定的經濟增長目標，轉向提高增長質素並實現均衡發展。

在這個過程當中，經濟結構亦會持續改善及轉型，由投資和外需驅動的增長模式，轉向為以內需消費驅動並重新達致平衡，因此預期未來數年經濟增長將會略微放緩。

不過，中國整體上受惠於勞工市場穩健、收入增長強勁及消費結構持續升級，富達預期 2018 年中國消費將維持穩健增長，且增幅將繼續超過國內生產總值（GDP）增幅。長遠來看，互聯網、電子商務、消費及保險未來 3 至 5 年值得看好。

此外，中國政府 2018 年將繼續去槓桿和加強監管，流動性固然因此而有所收緊，但同時中國企業盈利復甦，令企業營運資金壓力緩解，不良貸款周期接近尾聲，對資產負債表強勁的大型銀行屬利好因素。

風險因素緩和，經濟狀況趨向穩定，亦為中國進行更廣泛改革定下穩固的基礎。

續推行供給側改革

富達預期，中國政府將再次推動國有企業、能源定價及環保政策改革，而持續推行供給側改革，亦將提高中國企業的生產效率並改善盈利表現，加上企業資本開支增加也可為此提供有力支撐，富達關注中國結構性改革的長遠投資機遇，能源、材料及金融等行業的機會值得投資者留意。

同時，由於中國政府已將完善中國市場制度定為明確目標，企業為股東帶來回報的方式已開始發生轉變，例如中國市場的股息文化今年初出現改變跡象，有受惠於供給側改革的企業首次派息特別股息回饋股東

股市預料保持強勁

至於中國市場整體而言，在宏觀經濟增長穩健及通脹溫和的情況下，富達預期 2018 年中國企業盈利將錄得中雙位數增長，加上估值合理，2018 年中國股市可繼續保持強勁表現。

另一方面，亞洲區內其他市場的估值亦不乏吸引力，例如東南亞市場已見底回升，但暫時仍然備受投資者冷落，當中蘊藏不少機遇，而透過專業投資團隊由下而上的分析，富達在部分行業發現許多投資機會，例如是醫療、金融、旅遊，及股價相對於其長遠潛力而言遭低估的工業股。