2018元旦起南韓最低時薪上調逾16% 創近17年最高增幅

韓聯社報導指出，韓國企劃財政部週三 (27 日) 發布《2018 年政策更新手冊》，說明 2018 年起發生變化的 32 個政府部門制度和 239 個法律事項。這項手冊規定，2018 年 1 月 1 日起最低時薪上調 16.4%，由 2017 年的 6,470 韓元，增至 7,530 韓元，創 17 年以來最高增幅紀錄。

按日薪標準計算，8 小時日薪 6.024 萬韓元，40 小時標準週薪 157.377 萬韓元，比 2017 年分別增加 8,480 韓元和 22.154 萬韓元。該制度不設雇傭形式和國籍限制，根據《勞動標準法》規定，勞動者均適用最低工資。



2018 年起，超高收入者和超大型企業的稅收負擔將有所增加。分徵稅標準看，1 月 1 日起，年收入 3-5 億韓元者適用的所得稅率由 38% 上調至 40%；5 億韓元以上者的最高所得稅率為 42%。

在企業方面，年收入超過 3,000 億韓元時，針對扣除 3,000 億韓元的其餘部分的最高法人稅率，由現行的 22% 上調至 25%。



明年 4 月 1 日起，韓國政府預計按照房地產相關規定，在調整物件地區 (首爾、世宗、京畿和釜山各 7 區) 內擁有 2 套住宅者銷售房產時，以基本稅率加 10 個百分點的稅率收取轉讓稅，擁有 3 套以上住宅者適用基本稅率加 20 個百分點的轉讓稅率。出售認購房屋預售權時，與持有期限無關，一律適用 50% 的轉讓所得稅。



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