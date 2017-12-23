比爾蓋茲：2017年感動我的6則推特

美國科技新聞媒體《CNET》報導，推特 (Twitter) 今年因為不少負面原因佔據新聞版面，但億萬富豪比爾蓋茲 (Bill Gates) 也在該社群網站上找到發人深省的正面文句，並於週三 (20 日) 將這些推特分享到自己的部落格。

比爾蓋茲寫道：「今年我決定分享一些有所啟發而或許被你錯過的推特，這些貼文讓我對 2017 年與新的一年感到更樂觀，我期盼他們也能讓你感到更樂觀。」以下即是蓋茲分享的 6 則推特：

1. 令人感動的畢業感想

美國一名大學畢業生 6 月 20 日在推特上寫道：「2017 年 5 月 18 日，我成為我們家庭第 1 位從大學畢業的家庭成員。」

2. 廁所愛情故事

《快遞論壇報》官方推特於 7 月 12 日發表：「《廁所：一個愛情故事》 (Toilet: A Love Story) ：寶萊塢在最新電影聚焦印度的公共衛生危機。」

3. 世界衛生組織證實麻疹疫苗的成功

《路透基金會新聞》 6 月 13 日於推特表示：「不丹與馬爾地夫已經消滅了麻疹。」

4. 持續為對抗飢餓而戰

非洲開發銀行行長 Akinwumi A. Adesina 10 月 22 日表示：「世界糧食獎 (The World Food Prize) 的殊榮讓我具有更大熱忱與動力餵飽非洲，終結世界上的飢餓。直到成功以前我們都不會鬆懈！」

5. 行善有益健康

作家 Nicole Karlis 10 月 27 日推文：「我在《紐約時報》的初刊來得真是時候，內容提到幫助他人為何有益身體健康。」

6. 極限閱讀運動

鼓勵學生閱讀的「極限閱讀運動」在學校開始流行起來，教育機構 Salisbury Diocesan Board of Education 10 月 9 日發表推特文章：「恭喜 Zackary Howells 得到他的極限閱讀運動獎！」所謂「極限閱讀」，意謂在不尋常的地點或在從事另項活動時進行閱讀，比爾蓋茲表示自己也積極參與。