淳安2018起三階段衝車用產品 營運可望呈現爆發性成長

淳安 (6283) 未來成長動能以來自車用相關應用為主，其中公司看好自動駕駛相關成長動能，新成立汽車電子事業群將以車用攝像頭、ADAS 等應用，2018 年起 3 年內分為三階段發展，預估明年在主推 720P 高階攝像頭規劃下，毛利率可達 15-25%，業績將進一步攀升，2019 年之後營運可望進一步大增。

淳安以往主要產品應用以 PC 相關為主，產品為鍵盤導電薄膜、薄膜按鍵及面板。今年 9 月成立汽車電子及汽車工程兩大新事業部，未來重心將轉為以車用產品為主，主要產品包含攝像頭、ADAS 系列產品。

營運據點則包含台北、嘉興、重慶、東菀，並於今年在台北設立研發中心、台中設立研發分處，大陸嘉興 / 寧波 / 湖州分別增加沖壓模具 / 汽車電子 / 檢治具生產設備。



2017 年受到 PC 市場持續衰退影響，前三季營收 5.1 億元，年減 21.4%，毛利率 23.8%，稅後純益 3400 萬元，EPS 為 0.25 元。



淳安在既有導電薄膜事業群部分，以增加自動化機台等持續改善既有營運狀況，並持續增加車用產品出貨。



展望未來，淳安指出，未來主要成長將來自車用相關應用，其中新成立汽車電子事業群將以車用攝像頭、ADAS 等應用為主，預期 2018 年到 2020 年將分為三階段發展，2018 年進行資源整合，希望結盟其他廠商做策略聯盟；2019 年則積極佈局搶單，並完善工廠配置；2020 年開始發展自駕車。



在汽車工程事業群部分，因應未來汽車將朝向輕量化、智能化發展，積極研發新材料產品如鋁合金、鎂合金等，以減輕車身重量。



針對與群光電子合作未來計畫，淳安指出，雙方緊密策略合作夥伴，車燈產品推進則會結合影像辨識能力，作為智慧車燈開發基礎，並結合國內業者進行整合開發。



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