Rabobank：菲利浦曲線關係脫節 是美元走勢關鍵因素

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 週二 (26 日) 發佈報告指出，2017 年對於 10 國集團 (G10) 貨幣的外匯市場而言，央行政策影響無疑是巨大的，2018 年也是。鑑於美國經濟前景相對較為穩固，「菲利浦曲線」(Phillips Cruve) 關係的脫節是美元走勢的關鍵因素。

停滯性通膨意味著菲利浦曲線表示的通貨膨脹率和失業率之間的交替關係惡化了，即菲利浦曲線向右上方移動，較高的失業率和較高的通貨膨脹率同時存在。

FX168 財經網報導，該行在報告中指出，美國聯準會 (Fed) 在 2017 年內合計升息 3 次，自 2015 年底以來已經升息 5 次。而其他 G10 主要央行也為政策改變做好了熱身。相信貨幣政策仍將成為 2018 年甚至之後的 G10 貨幣走勢主導因素。

該行分析師說，在過去數年內，我們看到勞動力市場收緊並未能提升通膨壓力。考慮到美國經濟前景相對較為穩固，「菲利浦曲線」關係的脫節是美元走勢的關鍵因素。不過，鑒於 Fed 緊縮速度也成為近年來美元多頭操作失誤的重要原因，日本的情況則是「菲利浦曲線」脫節關係的極端，即勞動力市場收緊和通膨壓力的關係脫節。

美元指數走勢

報告顯示，上月 Fed 主席葉倫 (Janet Yellen) 已經指出，今年通膨低迷的原因難以捉摸。儘管如此，薪資表現疲弱或能為 CPI 低迷提供部分解釋。這種情況也在數個 G10 國家中得以發現，部分央行表現的更加重視這一問題。

該行分析師補充，考慮到美國 11 月 CPI 表現弱於預期，美債殖利率下滑令美元漲勢受抑，為歐元上漲創造了條件，不過這種走勢料難持續。

G10 會員包括：比利時、荷蘭、加拿大、瑞典、法國、瑞士、德國、英國、美國、日本。