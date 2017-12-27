不可能的任務：Eni 從探勘至量產只花2年時間

義大利能源巨擘 Eni Spa (E-US) 於 2015 年 8 月在埃及發現了 Zohr 油田，而近期已開始生產原油，另業界讚歎不已，在短短的 2 年內便可量產。Eni 週二 (26 日) 股價繼續上漲 0.57% 來到每股 33.43 美元。

Eni Spa 股價日線走勢圖

於埃及沿岸 200 公里的 Zohr 油田，也是地中海最大的油田，於上週開始量產。

雖然頁岩油商的速度還是比較快 (大約幾週便可完成)，但 2 年多的土建工令整個原油界震撼。因管路眾多、海洋建設難度、及本身的實體平台開發複雜，原油商通常從探索完成至量產的期間為 10 年以上。

在探索完成後，分析師給予 Eni 在 2 年左右完工的幾率時 10%，認為 2019 年會是較確切的時辰，而 24% 的分析師當時認為 2021 年後才比較有把握。

這個喜訊不但給 Eni 快速獲利的機會，同時也給了埃及節省能源成本的機會。同時，如業界效仿 Eni 的案例，應可對原油產業提升量產速度的學習機會。

Eni 是如何辦到的？報導指出，Eni 未僱用總包商，反而樣樣自己來。連從歐洲運至埃及，長達 200 公里的管道都自尋廠商。這也使 Eni 從 2014 年至 2017 年節降了約 90 億美元的成本。

然而，也有專家懷疑 Zohr 油田的案例是否可以真的「學習」，因地中海鑽井比北極或更深的海域來得容易。同時，因當時油價從每桶 100 美元跌至 30 美元，使 Eni 的成本大大減少。

Claudio Descalzi / 圖：彭博

雖然 Eni 高層認為運氣有佔部份成功因素，但 Zohr 的案例已用在其他公司內部運作，如今年 5 月量產的加納油田，只花了 29 個月就量產，提早了 3 個月的建設時辰。

此外，Exxon Mobil (XOM-US) 的圭亞那油田於 2015 年被發掘，而 Exxon 認為 2020 年便可量產。5 年至量產的速度在產業內算非常快，尤其是這座南美油田離岸 200 公里，擁有 1900 米以上的水深。

在節降成本方面，挪威的 Statoil 第二期 Johan Sverdrup 油田成本預估在 48 億美元至 65 億美元，比第一期成本少了一半。BP (BP-US) 的墨西哥灣 Mad Dog 2 油田也從原本的 200 億美元節降至 90 億美元建造。