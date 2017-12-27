韓國經濟增速明年或勉強保三 美國升息、國際油價成隱憂

韓聯社報導指出，在 2017 年即將結束之際，韓國主要經濟研究機構首長認為，2018 年韓國經濟增幅略有縮小，經濟增速將勉強保三。韓聯社 25 日針對 6 家經濟研究機構的正副院長進行了有關明年經濟展望的問卷調查。受訪者普遍預測，明年韓國經濟增速約達 2.8%-3.0%。



受訪的經濟研究機構首長認為，在經濟方面的主要對外風險因素包括美國升息等主要發達國家的貨幣政策、國際油價和北韓核武等地緣政治問題。



現代經濟研究院院長李東根預測，明年全球經濟有機會復甦，帶動出口增長，但增幅將小於今年。他指出，建築業可能會表現低迷，民生消費和設備投資增長有限，明年經濟增速可能低於今年。



5 名受訪者認為，就韓國經濟而言，明年美國升息等主要發達國家的貨幣政策是最大的變數。美國今年已三次升息，市場普遍認為明年美國升息已成定局，並關注美國何時升息。歐洲央行 (ECB) 已決定將債券購買規模從現在的每月 600 億歐元減少至明年 1 月起的 300 億歐元，暗示削減量化寬鬆(QE)。



整體而言，主要發達國家何時實施貨幣緊縮政策將決定國際金融環境受到變化的幅度。韓國金融研究院院長辛星煥認為，截至目前，美國的貨幣政策正常化對全球經濟帶來的負面影響不大，這是因為全球實體經濟同步增長，加上歐洲、日本等其他國家的央行繼續釋放流動性，但若今後主要國家推行貨幣政策正常化，則給全球經濟帶來的負面影響將進一步增大。



4 名受訪者認為，國際油價也是需要關注的因素。韓國產業研究院院長俞炳圭表示，市場普遍認為明年油價暴漲的可能性不大，但受到中東地區緊張局勢升溫的影響，油價波動幅度有可能擴大。現代經濟研究院院長李東根認為，國際油價上漲將對國內消費、投資等領域帶來負面影響，這有可能增加韓國國內經濟的下滑壓力。



另外，專家們提出，北韓核問題等地緣政治不安因素、美國貿易保護主義、中國經濟增速放慢等問題也需要關注。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』