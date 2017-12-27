全球人均利潤最高20家公司 亞洲唯一擠入前10名的是台積電

新浪財經今 (27) 日報導，商業資源公司 Expert Market 對《財富》世界 500 強榜單中最賺錢的 100 家公司的數據進行分析後發現，蘋果公司上財年利潤超過 455 億美元，按人均計算，每名員工創造利潤 393853 美元，在所有公司中排名第 7 位。 值得一提的是，前 10 強中僅有一家來自亞洲，那就是台積電 (2330-TW)，排名第 9， 人均利潤 218951 美元。

台積電股價

報導指出，排名第 1 的是美國抵押貸款巨頭房利美（Fannie Mae）(OTCMKTS: FNMA)，人均利潤達 175.9 萬美元；排名第 2 的是生物制藥公司吉利德科學（Gilead Sciences）(GILD-US)，人均利潤超過 150 萬美元；另一家抵押貸款巨頭房地美（Freddie Mac）(OTCMKTS: FMCC ) 排名第 3，人均利潤為 130.6 萬美元。

人均利潤最高的 20 家上市公司。(截圖自新浪財經網站)

據報導， 前 20 強公司中，有 5 家公司來自亞洲，台積電排名第 9， 人均利潤 218951 美元；日本軟銀集團 (9984-JP) 排名第 12， 人均利潤 192442 美元；騰訊 (0700-HK)、 浦發銀行 (600000-CN) 和興業銀行 (601166-CN) 分列第 14、16 和 20 名。