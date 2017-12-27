味全高雄廠、斗六廠均已取得SQF Level 3最高等級驗證

味全 (1201-TW) 今 (27) 日指出，該公司繼高雄廠後，味全斗六廠趕在 2017 年結束前取得 SQF（Safe Quality Food；食品安全品質標準）Level 3 最高等級驗證，接棒高雄廠成功，使味全成為全台唯一兩年連續兩廠獲得 SQF 最高等級中卓越等級的食品企業。

味全表示，味全高雄及斗六兩廠全產線乳製品包裝，包含鮮乳、優酪乳、常溫乳飲品，以及冷藏飲品如豆漿、咖啡等，都能貼上橢圓形的「SQF 品質盾」標章。目前全台 SQF Level 3 驗證僅占全球約 0.2%，其中「卓越等級」更是不到 0.1%，但味全高雄及斗六廠都能通過重重考驗，登上 Level 3 的「卓越等級」。

味全今年起重回獲利軌道，第 3 季在台灣夏季飲品營運高峰，及中國大陸冷藏線產品銷售獲利挹注下，毛利率拉高到 33.15%，稅後純益 3687 萬元，季增 13.4 倍，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.07 元，今年已連 3 季獲利；累計前 3 季稅後純益 8616 萬元，也較去年轉虧為盈，每股純益 0.17 元。

味全執行長蘇守斌表示，味全不斷自我突破、以食品安全管理為基石，在品質要求上創下多項台灣第一、甚至是亞洲第一。今年再次取得國際最高等級驗證中的卓越等級，是對努力不懈的第一線員工及味全產品品質的雙重肯定。

SQF 是目前國際上公認最全面且最嚴謹的食安管理驗證體系，也是注重「品質」的食品標章。SQF Level 3 驗證標章意謂著產品不只在 Level 1 的食品安全衛生、Level 2 的安全管理全數過關，在 Level 3 的檢驗中，食品的風味、質地和適口性都必須經過品評師專業的鑑定，對原物料供應商也需具備完整的品質管制監控方法，並嚴格控管產品研發到製造的環境，建構「全程品質安全管理體系」。

此外，通過 SQF 驗證廠商未來更須接受無預警稽核，以確保各項產品都維持一致的高品質。

專精於產品驗證的 SGS 台灣暨東亞區資深副總裁黃世忠表示，取得 SQF 驗證標章須通過數十項符合國際標準的嚴格檢驗程序、長期投入大量專業人力及設備，且每年都要重新審核並換證才能持續使用標章，取得驗證相當不容易。SGS 樂見食品業者持續精進、帶動整體產業向上提升，「SQF 是消費者食安最大的保障，透過第三方公正單位的檢視，讓消費者在市面上能選購真正安心的食品。