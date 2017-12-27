和泰車代理TOYOTA進口車銷售9連霸，連續7年銷售創新高

【財訊快報／戴海茜報導】今年在各品牌持續推出新車的帶動下，進口車市場大幅成長，至 12 月 25 日止進口小型車登錄台數為 17 萬 8668 台，年增 9%，佔整體車市的比例高達 41.6%。其中，和泰車 (2207) 代理 TOYOTA 進口小型車登錄台數達 3 萬 772 台，蟬聯進口車銷售冠軍寶座 9 連霸，並連續第 7 年創下銷售新高。綜觀車市近年銷售狀況，SUV 級距銷售持續發燒，今年至 12 月 25 日止 SUV 級距市場為 13 萬 6980 台，在汽車總市場比例達 31.9%，首年突破 3 成，而 TOYOTA 及 LEXUS 雙品牌則分別稱霸非豪華及豪華 SUV 市場。



和泰車指出，TOYOTA RAV4 因科技動感的外觀設計、完善的主被動安全配備，屢獲顧客青睞，今年累計登錄台數已達 2 萬 1423 台，將持續稱霸全品牌 SUV 市場，並創造 SUV 年度銷售 7 連霸紀錄。



至於新世代歐系跑旅 TOYOTA C-HR，自 3 月上市以來，原廠配額迅速銷售一空，經總代理爭取後，18 年式 C-HR 已經到港，即日起開始供應。



高級進口車 LEXUS 旗下的 SUV 車款 RX 與 NX 車系亦於今年持續熱賣，中大型 SUV 的 RX 車系，至 12 月 25 日共登錄 4789 台，穩坐豪華 SUV 的霸主地位。而 Compact SUV NX 車系至 12 月 25 日累計登錄 3600 台，而 9 月改款後至今已接單超過 3000 張，和泰正持續向原廠爭取配額以滿足顧客需求。



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