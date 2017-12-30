〈2017大事回顧〉蘋果十周年紀念款iPhone X近年底才上市 蘋概旺季遞延

蘋果 (AAPL-US) 因應 iPhone 推出 10 周年，今年特別推出具有臉部辨識功能及全螢幕的 iPhone X，不料卻因零組件良率卡關，導致產品一直拖到 11 月才開賣，雖然蘋果先行推出 iPhone 8 墊檔，但是因為消費者期待 iPhone X，導致 iPhone 8 買氣不佳，連帶影響蘋果供應鏈的旺季效應，遲遲遞延至 10 月才陸續開始。

鴻海 (2317-TW) 是蘋果 iPhone X 最大的苦主，由於本次 iPhone X 是由鴻海獨家組裝，因此 iPhone X 出貨遞延，也讓鴻海營收遲遲缺乏成長動能，外資賣壓更傾巢而出，所幸 iPhone X 確實也對鴻海營收發揮明顯效應，讓鴻海 11 月營收一口氣暴增到 5695 億元，月增率 17%，年增率也達 18%。

影響蘋果 iPhone X 出貨的關鍵問題，其實是臉部辨識模組出包，因為蘋果採用多達 300 點的臉部辨識模組，但是負責模組組裝的夏普 (6753-JP)，在經驗不足的狀況下，良率遲遲無法有效提升，即使鴻海本身的組裝產線已經就位，但是在上游零組件供貨不足之下，也無法提升組裝產量。

而鴻海也不愧是全球最大電子廠，當夏普遇到良率瓶頸時，鴻海董事長郭台銘立即要求集團全力支援，由 GIS-KY(6456-TW) 派員到夏普日本工廠，協助夏普解決狀況，果然讓 iPhone X 能如期上市，避免 iPhone X 開賣開天窗。