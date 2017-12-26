蘋果走低沒有預兆？其實有 12月26日美股搶先報

蘋果走低沒有預兆？其實有

在上周的研報中，野村討論了蘋果走勢可能已經見頂（今日的下跌也可能與假期流動性較低有關）。其中重點如下：

1、本輪「iPhone X」超級周期所帶來的股價增長基本上處於周期的尾部。在歷史上，公司股價在上幾次周期見頂後（iPhone 5、iPhone 6）皆經歷的大幅的股價下挫（分別下跌了 41% 和 27% ）。

2、第二季蘋果的相關銷售有下跌（25%）的傳統。

3、投資人應當現在就行動，相關的 iPhone X 供需平衡數據（不再供不應求？）出爐可能就是最好的下車點。

「美版支付寶」，到底值多少？

1、SQ 的高估值以長期的可持續增長為基礎。若 SQ 能成功實現軟體和數據分析服務的交叉銷售，則相關收入將佔到總銷售額的 46%，股價有進一步上行的潛力。

2、支付業務在國際市場的不斷滲透可能是股價未來上漲的主要動力，其他的動力來源包括訂購數量，服務帶來的收入增長。將每股盈利上調 40%，預計 2025 年將達到 5 美元。

3、AlphaWise 調查結果顯示，目前中小企業使用 SQ 支付的意願仍較低，但對 SQ 的滿意度整體較高，這在一定程度上支持了之前對 SQ 的價值主張。

4、相比於其他支付類公司，SQ 公司估值偏高，但由於 SQ 公司仍處於發展早期階段，目標市場不存在直接的競爭對手，其高於同行業的估值水平暗示了公司股價正處於上升通道，基於 40x 倍的估值水平，將公司目標價從 26 美元上調至 40 美元。投資

摩根士丹利投資建議: 持有

目標價：40 美元

市場對於 GILD 的期望可能過高了

1、瑞信認為市場對 HCV 藥物的收入預期過高，下調 2018 年 HCV 的估值。GILD 在第三季電話會議上暗示了其第四季將面臨的市場競爭壓力，且預計將在 2018 年加劇。根據過去經驗，當市場預期過高，會經歷 10% 左右的股價下跌。

2、但預期 BIC（治療艾滋病 HIV 的新藥物）的推出將帶來高於市場預期的收入。作為 GILD 最大的增長動力，HIV 業務 2018-23 年的複合年增長率將達到 2%。

3、Yescarta 藥物短期內對公司的增長促進作用有限，將 2018 年的收入預期從市場估計值 2.3 億美元下調為 1.84 億美元。另外，GILD 在 2018 年將建成 70 個醫療中心，預計接收的醫療患者在 2018 年後將有所增加。

4、2018 年將是 HCV 業績下滑的最後一年，預計 18 年之後 GILD 不會有更多的競爭對手，有助於收入的穩定增長，而 kite 的收購將是未來關注的重點。

5、預計 2018—23 年的複合增長率最低為 12%，這意味著公司的每股收益在 2018 年之後將加速增長。且 GILD 公司大量的海外資金及較高稅率將最終受益於稅改的通過。

瑞信投資建議：

評級從增持下調至中性

目標價：80 美元

網易騰訊對決，誰才能最終「吃雞」

1、數據顯示，王者榮耀 11 月份在 IOS 平台的收入首次出現明顯下降（環比下降 6%）。

2、市場關注點現在集中於生存類遊戲上，作為中國大陸遊戲界的領跑者，網易和騰訊都大舉押注生存類遊戲。各家都推出大量大逃殺題材遊戲。

3、網易的《荒野行動》取得了早期的成功。但考慮到騰訊代理的《絕地求生》尚未正式發布，其未來的上升動能並不明朗。

4、但兩家公司仍然在探索相關題材類遊戲如何進行貨幣化（在微軟 xbox 上發行的《絕地求生》價格約為 30 美元，而在騰訊進行的發售前問卷調查中，超過一半的國內被調查者希望其能夠免費發售）。

5、大摩認為雖然網易短時間內可能對騰訊構成一定的衝擊，但考慮到騰訊在大逃殺遊戲方面的複合布局（種類、平台），其更看好騰訊能夠最終勝出。

摩根士丹利投資建議：

騰訊（0700.HK）建議：增持

目標價：480 港元

網易（NTES） 建議：中性

目標價：270 美元

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『新聞來源／華爾街見聞』