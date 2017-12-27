美股盤中─指數溫和走低 蘋果股價下跌2.5%

美國股市週二中場溫和走低。蘋果股價下跌，抵銷了能源股的漲勢。原油價格上漲至逾二年高點，支撑了能源股走高。

蘋果股價下跌逾 2.5%，創 8 月以來最大單日跌幅。台灣經濟日報報導引述不具名消息人士的話指出，蘋果將調降第一季 iPhone X 銷售預估達 40% 至 3000 萬支。

蘋果並未公開透露 iPhone X 的季度銷售目標，亦未對新聞報導發表談話。

台北時間 00:56

道瓊工業平均指數下跌 15.64 點或 0.06% 至 24738.42。

Nasdaq 指數下跌 27.76 點或 0.40% 至 6932.20。

S&P 500 指數下跌 2.21 點或 0.08% 至 2681.13。

資訊科技股一度下跌 1%，為 S&P 500 指數中，跌幅最大類股。

能源股上漲約 0.7%。美國原油期貨上漲逾 1.5% 至每桶 59.55 美元，創 2015 年 6 月以來高點。

分析師說，商品價格大多上漲，這是好的跡象。

銅價上漲約 1%，黃金價格上漲約 0.5% 至每盎司 1285.90 美元。

上週五，川普總統簽署了稅改法案，將公司稅由 35% 降低至 21%。上週，道瓊與 S&P 500 連續第五週週線上漲。

道瓊可望創下自 1959 年以來，首度連續九個月月線上漲走勢。S&P 500 則可望創下自 1983 年以來，首度連九個月月線上漲走勢。

週一，為耶誕節假日，美國市場休市。主要歐洲股市週二仍假日休市。

在亞洲，上海綜合指數今日收高約 0.78%，日經指數則下跌 0.2%。