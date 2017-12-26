智寶看好中國電動車發展 未來兩年將加大資源投入

中國十九大之後，政策上全力發展電動車相關行業，智寶 (2375) 董事長張維祖相當看好未來發展，2018-2019 年將加大資源投入在車載、變頻器、物聯網等利基市場，以拉升公司毛利率。

智寶主要生產鋁質電解容器，每月產能 1.5 億顆，因持有近六成凱美 (5317) 股份，對凱美具有控制權，凱美亦是生產鋁質電解電容器，月產能 8,000 萬顆，凱美另外生產馬達風扇及電子安定器。兩家公司提供高階電子產品如汽車電子、電信網通設備、電力電子、新能源設備等所需鋁電解電容器解決方案。



凱美因處分深圳廠股權，預計在明年第二季，凱美深圳兩家工廠將合併到東莞廠，蘇州凱美廠則持續生產不變。



張維祖表示，智寶營收的成長，有很大一部分是受惠於手機充電業務，手機充電器一支就要兩到三顆電容，大大小小，需求量在 10 億到 20 億顆之間，成長非常快，近期快速充電器崛起，對固態電容需求增加，智寶現是大陸手機充電器主要供應商之一，主要客戶包括華為等大廠，全球八成的手機充電產能在大陸。



在車用部分，目前智寶的營收占比仍小，但張維祖頗為看好這一塊市場，主要是中國政策大力推動新能源車，各大車廠紛紛投入研發。



張維祖表示，他在與中國車廠接觸時發現，中國車廠的策略是採取「做中學」，先發展 1000CC 以下的小電動車，作為市場的突破口，在中國政府大力推動節能減碳政策下，相關應用勢必蓬勃發展，因此，智寶未來兩年，會在車載、變頻器、物聯網等相關領域努力，藉由利基型產品的發展，以提升公司毛利。



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